Le changement climatique et la fausse neige pourraient rendre les Jeux olympiques d'hiver "dangereux", selon une étude

Le changement climatique menace les Jeux olympiques d'hiver et l'avenir des sports de neige en rendant les conditions beaucoup plus dangereuses pour les athlètes et les participants, ont averti des experts dans un rapport publié une semaine avant le début des Jeux d'hiver 2022 à Pékin.

Les Jeux de Pékin, qui débuteront le 4 février, seront les premiers Jeux olympiques d'hiver à utiliser pratiquement 100 % de neige artificielle en déployant plus de 100 générateurs de neige et 300 canons à neige travaillant à plein régime pour couvrir les pistes de ski.

"Cette méthode est non seulement consommatrice d'énergie et d'eau, car elle utilise fréquemment des produits chimiques pour ralentir la fonte, mais elle produit également une surface qui, selon de nombreux concurrents, est imprévisible et potentiellement dangereuse", indique le rapport, rédigé par des chercheurs du Sport Ecology Group de l'université de Loughborough (Angleterre) et du groupe environnemental Protect Our Winters (Protégeons nos hivers).

Les deux villes hôtes, Pékin et Zhangjiakou, situées dans des régions au climat naturellement aride, pourraient utiliser environ 49 millions de gallons d'eau traitée chimiquement et gelée par des machines à neige, selon la recherche.

Bien que la Chine affirme à plusieurs reprises qu'elle n'utilise que des précipitations naturelles et de l'eau recyclée pour l'enneigement, certains craignent que le taux élevé d'utilisation de l'eau n'exerce une pression supplémentaire sur les ressources déjà limitées de la région.

La neige naturelle devient moins abondante dans certaines régions et la disponibilité de l'eau pour l'enneigement diminue en raison du changement climatique, ce qui met en péril l'industrie mondiale des sports de neige.

"Les saisons d'enneigement irrégulières et la fonte rapide des stations de basse altitude sont désormais la norme pour de nombreux concurrents", indique l'étude.

"Le risque est clair : le réchauffement d'origine humaine menace l'avenir à long terme des sports d'hiver. Il réduit également le nombre de sites d'accueil de l'Olympiade d'hiver adaptés au climat".

Sur les 21 sites utilisés pour les Jeux d'hiver depuis Chamonix 1924, les chercheurs estiment que d'ici 2050, seuls 10 auront le "climat adéquat" et les niveaux d'enneigement naturel nécessaires pour accueillir un événement.

Chamonix est désormais classé "à haut risque", tout comme les sites de Norvège, de France et d'Autriche, tandis que Vancouver, Sotchi et Squaw Valley, aux États-Unis, sont considérés comme "peu fiables".

Source: edition.cnn.com