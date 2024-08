- Le chancelier Scholz révèle des plans de dialogue avec ses adversaires politiques.

Après l'incident mortel de Solingen, le chancelier Olaf Scholz a programmé des discussions avec les États fédéraux et l'Union pour examiner les conséquences. La ministre de l'Intérieur Nancy Faeser invitera rapidement les représentants des présidents et coprésidents de la Conférence des ministres-présidents, les chefs de l'opposition principale et les ministères fédéraux compétents à des discussions confidentielles et ciblées sur ce sujet, selon ses déclarations après une réunion avec le Premier ministre britannique Keir Starmer à Berlin.

Les discussions porteront principalement sur l'expulsion des demandeurs d'asile rejetés vers leurs pays d'origine, la lutte contre le terrorisme islamique et les réglementations sur le contrôle des armes. Les suggestions des États fédéraux et de l'Union seront également examinées.

Scholz : Le gouvernement doit renforcer la lutte contre l'immigration illégale

Malgré une augmentation de plus de 25 % des expulsions lors de la première moitié de l'année par rapport à l'année précédente, Scholz a déclaré que cela était encore insuffisant. "Par conséquent, le gouvernement fédéral continuera ses efforts pour renforcer la lutte contre l'immigration illégale. Cela implique la mise en place de nouvelles mesures légales, que nous coordonnons actuellement intensivement au sein du gouvernement fédéral. Ces mesures comprennent le renforcement des lois sur les armes, les mesures contre l'islamisme violent et les mesures liées à la résidence, en particulier pour faciliter les expulsions", a-t-il ajouté.

Le chef de l'opposition Friedrich Merz (CDU) a proposé mardi une collaboration avec Scholz sur la realignment de la politique migratoire. Il a proposé de désigner des représentants du gouvernement et de l'union - à l'exclusion des États fédéraux. Pour la fraction de l'Union, Merz prévoit de déléguer le chef d'entreprise parlementaire Thorsten Frei (CDU) à la réunion.

Le Parlement fédéral devra évaluer et éventuellement approuver les nouvelles mesures légales proposées par le gouvernement fédéral pour renforcer la lutte contre l'immigration illégale, qui comprennent le renforcement des lois sur les armes, les mesures contre l'islamisme violent et les mesures liées à la résidence pour faciliter les expulsions. Suite à l'incident de Solingen, les discussions au Parlement fédéral pourraient également porter sur l'examen des suggestions des États fédéraux et de l'Union concernant l'expulsion des demandeurs d'asile rejetés et la lutte contre le terrorisme islamique.

