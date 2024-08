- Le chancelier Scholz plaide pour une conduite décente au sein de sa coalition gouvernementale

Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) a reconnu les défis persistants au sein de la coalition du trafic lumineux. L'union des trois partis après les dernières élections fédérales était déjà une tâche difficile, et elle ne s'est pas facilitée, a déclaré Scholz lors d'un dialogue citoyen à Brême lundi soir. Il a souligné l'importance de l'effort coopératif dans le climat politique complexe actuel : L'atmosphère politique difficile accentue la demande de leadership efficace et, en termes de décorum, de bonne conduite.

Les réalisations de la coalition ont été éclipsées dans l'opinion publique en raison du processus de prise de décision complexe, de nombreuses modifications majeures pour la modernisation de l'Allemagne ayant lieu sans être remarquées, a regretté Scholz. Au lieu de cela, seul le processus de débat a été gravé dans la mémoire des gens.

La coalition doit mettre en avant ses réussites : "J'espère que les partis concernés apprendront à énumérer tout ce qui a été décidé", a suggéré le chancelier.

Scholz : la prise de décision reste complexe

Scholz a mis en avant la "fragmentation du paysage politique" comme problème fondamental. Dans le passé, la formation d'un gouvernement fédéral nécessitait généralement un plus grand et un plus petit parti, simplifiant la prise de décision. "Cette situation est peu probable de revenir", a prédit Scholz. "La procédure restera complexe."

Après les remarques du chef du parti vert Omid Nouripour, les controverses internes à la coalition ont resurgi. Nouripour a déclaré dimanche sur ARD que l'alliance SPD-Verts-FDP était "essentielle pour l'ère suivant (la chancelière CDU Angela) Merkel". Il est maintenant évident que "la confiance a atteint ses limites" au sein de la coalition du trafic lumineux. Nouripour a fait référence à une "vue radicalement différente" en ce qui concerne les priorités budgétaires lorsqu'il a contrasté la position de la coalition avec celle du FDP.

De l'Union, il y a eu un appel pour mettre fin au gouvernement du trafic lumineux. "Une année de stagnation plane sur notre nation", a déclaré Thorsten Frei (CDU), responsable parlementaire de l'Union, dans les éditions de mardi du "Stuttgarter Zeitung" et du "Stuttgarter Nachrichten". "Le meilleur service que le trafic lumineux pourrait offrir à notre pays est de mettre fin à ce désastre rapidement. C'est assez."

