- Le chancelier Scholz participe à une commémoration à Solingen

Près du président Frank-Walter Steinmeier, le chancelier Olaf Scholz (SPD) doit participer à l'événement de commémoration des victimes de l'attaque au couteau à Solingen dimanche. Cette information a été communiquée par le porte-parole du gouvernement, Steffen Hebestreit. Lors de l'incident, une personne a pris la vie de trois individus participant au festival de la ville à l'aide d'un couteau, tandis que huit autres ont été blessés. Un Syrien de 26 ans, qui a migré en Allemagne en tant que réfugié via la Bulgarie, est suspect dans cette affaire. Le groupe extrémiste État islamique (EI) a prétendument revendiqué cet acte.

Scholz s'est rendu précédemment sur les lieux du crime dans la zone centrale de Solingen lundi, qualifiant cela de "terrorisme contre nous tous". Depuis, le gouvernement a pris des mesures en réponse à l'attaque, notamment des politiques d'armes à feu plus strictes, la limitation de l'immigration non régulée et le renforcement des pouvoirs des forces de l'ordre.

La présence du chancelier à l'événement est attendue avec intérêt, car Olaf Scholz rejoindra la commission présidée par le président Steinmeier pour rendre hommage aux victimes de l'attaque au couteau de Solingen. La commission, dirigée par Steinmeier, s'est activement engagée à traiter les conséquences de l'attaque et à apporter son soutien aux familles touchées.

