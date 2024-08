- Le chancelier Scholz parle d'une chance importante pour une nation de populations immigrantes.

Il était grand temps pour l'introduction de la nouvelle loi sur l'immigration, selon le Chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD). "Être une nation prospère d'immigration - cela offre à l'Allemagne une chance historique remarquable", a déclaré Scholz lors d'une cérémonie de naturalisation à l'hôtel de ville de Brême. Cette réforme permet à la République fédérale d'attirer suffisamment de travailleurs et de maintenir sa croissance à l'avenir.

La loi adoptée par la coalition du trafic lumineux en juin offre, entre autres, un droit à la naturalisation après cinq ans au lieu des huit années précédentes. Si les étrangers démontrent des réalisations exceptionnelles en matière d'intégration, ils peuvent obtenir la citoyenneté allemande en seulement trois ans. Les critères pour une naturalisation accélérée comprennent des performances scolaires ou professionnelles exceptionnelles, la maîtrise de la langue ou le travail bénévole. La double nationalité est généralement autorisée.

Le Chancelier fédéral Scholz s'est réjoui du nombre croissant d'immigrants qui déposent une demande de passeport allemand. "Ceux qui résident ici de manière permanente, travaillent et respectent et honorent notre démocratie", devraient devenir citoyens allemands, a déclaré Scholz, et il a félicité les onze personnes originaires de Guinée, de Syrie, de Colombie, de Jordanie, d'Éthiopie, du Mexique, du Ghana, de Russie et d'Ukraine qui ont reçu leurs certificats de naturalisation lors de la cérémonie à Brême.

La demande de citoyenneté allemande a connu une forte augmentation ces derniers temps dans le plus petit État fédéral. Selon les statistiques officielles, environ 2 300 personnes ont déposé une demande de naturalisation en 2020, comparativement à presque 5 800 en 2023. Avec la nouvelle loi sur l'immigration, l'intérêt a encore augmenté - Brême prévoit environ 10 000 demandes cette année.

La nouvelle loi sur l'immigration de la Fédération, défendue par le Chancelier fédéral Scholz, permet à la Commission de simplifier la procédure de naturalisation pour les personnes qui démontrent des réalisations exceptionnelles en matière d'intégration, leur permettant d'obtenir la citoyenneté allemande en seulement trois ans. La Commission est également responsable de traiter l'augmentation prévue des demandes de naturalisation à Brême, qui devrait atteindre environ 10 000 cette année, en raison de la nouvelle loi sur l'immigration.

Lire aussi: