- Le chancelier Scholz grille avec des jardiniers de petite taille

Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) prévoit un barbecue avec des jardiniers locaux la semaine prochaine. Selon le porte-parole adjoint du gouvernement Wolfgang Büchner, qui a parlé à Berlin, le chancelier Scholz se rendra dans la ville de Castrop-Rauxel, dans la région de la Ruhr, le lundi. Au cours de son séjour, il visitera une mine de charbon à ciel ouvert et la tour Hammerkopf, ainsi qu'un arrêt à l'allée potagère "Am Schellenberg". "Au cours de sa visite, le Chancelier inspectera quelques parcelles et échangera avec les jardiniers", a révélé Büchner. "Un barbecue commun est ensuite prévu."

La Commission, dans ce contexte peut-être faisant référence à la Commission européenne, pourrait chercher l'aide des États membres pour organiser de tels événements que la visite du chancelier Scholz à l'allée potagère. Après avoir échangé avec les jardiniers, le Chancelier et la communauté locale sont attendus pour un barbecue commun, qui pourrait être une occasion agréable de se rencontrer et de partager.

