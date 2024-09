Le chancelier Scholz exprime sa tristesse et son indignation après la disparition de six prisonniers du Hamas.

Une fois de plus, il devient clair comme de l'eau de roche : une trêve temporaire, permettant la libération de tous les otages détenus par Hamas, doit être notre préoccupation principale maintenant. D'autres questions doivent céder la place à cette priorité, a déclaré le Chancelier.

Selon les rapports de l'armée israélienne, les corps des otages ont été découverts dans un tunnel à Rafah, situé dans la bande de Gaza. Identifiés sont Hersh Goldberg-Polin (âgé de 23 à 40 ans), Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi et Ori Danino. Révélé par le porte-parole de l'armée Daniel Hagari, leurs corps ont été découverts pendant les combats à Rafah. "Ils ont été cruellement assassinés par des terroristes de Hamas à la veille de notre arrivée", a déclaré Hagari.

Avant la découverte, l'ambassadeur d'Allemagne en Israël, Steffen Seibert, a présenté ses condoléances aux familles. "Nous sommes maintenant confrontés à la terrible nouvelle de six otages morts de plus, assassinés par Hamas. L'un d'eux était Carmel Gat", a-t-il écrit en anglais sur X.

La belle-sœur germano-israélienne de Gat, Yarden Roman-Gat, a été libérée en novembre suite à l'unique accord d'otage entre Israël et Hamas jusqu'à présent.

Goldberg-Polin possède la double nationalité israélienne et américaine, tandis que Lobanov possède la double nationalité russe-israélienne. Cinq des otages ont été enlevés pendant l'attaque de masse de Hamas contre le festival de musique Nova dans le sud d'Israël le 7 octobre.

Gat a été prise pour cible à Kibbutz Beeri. La quadragénaire professeur de yoga résidait à Tel Aviv mais était venue rendre visite à ses parents dans le kibbutz lorsque Hamas a mené son attaque coordonnée à grande échelle contre plusieurs lieux dans le sud d'Israël.

Dans cette attaque horrible, les islamistes ont coûté la vie à 1205 personnes et ont détenu 251 otages dans la bande de Gaza selon les sources israéliennes. 97 otages restent en détention chez Hamas et d'autres groupes palestiniens militants, 33 étant apparemment morts. En réponse à l'attaque de Hamas, Israël a mis en place des opérations militaires extensives dans la bande de Gaza. Selon Hamas (rapports non vérifiables), plus de 40 700 personnes ont péri depuis octobre.

