- Le chancelier Scholz devrait visiter Meyer Werft.

Olaf Scholz, le chancelier, doit assister à un atelier à l'arsenal naval en difficulté Meyer Werft jeudi (13h). Connu pour ses navires de croisière de luxe, l'entreprise traverse actuellement sa crise la plus grave depuis ses 200 ans d'histoire.

L'entreprise a connu des pertes pendant la pandémie de COVID-19, et les banques considèrent désormais sa solvabilité insuffisante, même avec un carnet de commandes complet. Près de 3 000 emplois dans la région de Papenburg sont menacés.

Une solution possible à l'étude comprend la participation temporaire des gouvernements fédéral et régional (Basse-Saxe) dans l'entreprise, assortie de garanties de prêt. L'entreprise a besoin d'environ 2,8 milliards d'euros au total. Certains aspects restent à finaliser, et la Commission européenne devra également approuver ce plan.

