Le chancelier Scholz commence un séjour de trois jours en Asie centrale.

Le chancelier fédéral allemand Olaf Scholz (SPD) entame un voyage de trois jours en Ouzbékistan et au Kazakhstan à partir de dimanche. Il débutera à Samarcande, où il prévoit de rencontrer l'élite politique ouzbèke. Selon une rumeur rapportée par le groupe de médias Funke, Scholz cherche à conclure un accord migratoire avec la perle de l'Asie centrale, ce qui pourrait faciliter les expulsions visant les Afghan·es et les gérer via l'Ouzbékistan.

Le lundi, Scholz se concentrera sur le Kazakhstan, où il participera à des discussions bilatérales et à un sommet des cinq grands leaders d'Asie centrale le mardi. Outre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, la liste comprend le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan.

