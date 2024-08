Le chancelier Scholz collaborera avec l'Union à la formulation des politiques en matière d'immigration.

Scholz a subtilement répliqué à la suggestion de Merz selon laquelle l'Union et le SPD pourraient mettre en place des lois au Bundestag sans les Verts et le FDP, leurs partenaires de coalition. "Les corps gouvernementaux et l'opposition doivent collaborer, pas s'affronter, mais travailler ensemble", a déclaré le Chancelier.

Il a également souligné que le consensus en matière de politique migratoire devrait être basé sur les "valeurs fondamentales vitales pour la démocratie et notre construction nationale collective". Scholz a mentionné : "Nos accords internationaux, les réglementations de l'UE et la Loi fondamentale servent de guide. Diverses suggestions pratiques sont ensuite encouragées".

Plus tôt dans la journée, Scholz a rencontré Merz à la Chancellerie pour discuter des conséquences de l'attaque au couteau à Solingen. À Jena, il a renforcé la nécessité d'aborder les préoccupations liées à l'immigration. "Nous cherchons à et devons contenir la migration illégale. Elle est excessivement élevée", a déclaré le représentant du SPD. Il a également noté que les chiffres ont déjà diminué et que le nombre d expulsions a augmenté, "et nous continuerons sur cette voie".

Dans l'incident de Solingen, trois personnes ont été tuées et huit autres blessées un vendredi soir. Le présumé agresseur est en détention ; le Bureau du procureur général enquête sur des allégations de terrorisme. "Nous ferons face au terrorisme avec toute notre force et notre détermination", a promis Scholz.

