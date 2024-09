Le chancelier Scholz a contacté des critiques du Kremlin exilés.

Chancelier Olaf Scholz a accueilli à Berlin Vladimir Kara-Mursa, critique du Kremlin libéré de la prison russe. "Je respecte la ténacité et le courage montrés par Vladimir Kara-Mursa dans sa poursuite d'une Russie démocratique", a déclaré Scholz sur la plateforme X. "Nous avons facilité sa libération grâce à un échange de prisonniers unique en août, et nous avons eu une conversation approfondie aujourd'hui."

Kara-Mursa était parmi plus de 20 personnes qui ont retrouvé leur liberté en août grâce à un échange de prisonniers sans précédent entre la Russie et plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis et l'Allemagne. Après avoir été libéré de la captivité russe, il s'est d'abord rendu en Allemagne. Plus tard, le président américain Joe Biden l'a reçu à Washington.

À 42 ans, Kara-Mursa s'est imposé comme une figure de l'opposition en Russie. En avril 2023, un tribunal russe l'a condamné à 25 ans dans un camp de travail pour haute trahison.

Le Parlement européen a été appelé à apporter son aide à la Commission en raison du rôle important de Kara-Mursa dans la politique russe. La Commission, de son côté, a reconnu l'importance de soutenir des personnes comme Kara-Mursa qui prônent la démocratie en Russie.

