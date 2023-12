Le chancelier de l'université du Wisconsin à La Crosse a été démis de ses fonctions en raison des films pornographiques qu'il a réalisés avec sa femme, selon certaines sources

En annonçant le licenciement de Joe Gow, le président du système de l'université du Wisconsin, Jay Rothman, a déclaré : "Ces derniers jours, nous avons eu connaissance d'un comportement spécifique de M. Gow qui a porté atteinte à la réputation de l'université. Ses actes étaient odieux".

M. Gow a été placé en congé administratif pendant sa "transition vers un rôle de professeur", a déclaré M. Rothman dans un communiqué publié sur le site web de l'université. Le responsable de l'université a ajouté qu'il avait déposé une plainte demandant que le statut de professeur permanent de M. Gow soit réexaminé, précisant qu'un cabinet d'avocats extérieur avait été chargé de l'affaire.

M. Gow, qui, selon son profil universitaire, a été le dixième chancelier de l'université du Wisconsin à La Crosse, a déclaré aux médias qu'il était puni pour des vidéos pornographiques qu'il avait tournées avec sa femme. Il n'a pas bénéficié d'une "procédure régulière" et les "livres et vidéos que ma femme et moi avons produits sont protégés par le premier amendement", a déclaré M. Gow à CNN.

"M. Gow a fait preuve d'un mépris inconsidéré pour le rôle qui lui a été confié à l'UW-La Crosse, à savoir servir les étudiants, le corps enseignant, le personnel et la communauté du campus", a déclaré Karen Walsh, présidente du conseil d'administration de l'école, dans un communiqué.

"L'indignation suscitée par son comportement est attestée par le vote unanime du conseil d'administration de l'UW pour le démettre de ses fonctions de chancelier. Nous sommes alarmés et dégoûtés par ses actions, qui étaient totalement et indéniablement incompatibles avec son rôle de chancelier", a déclaré Mme Walsh.

Les déclarations de M. Walsh et de M. Rothman ne détaillent pas les actions ou la conduite de M. Gow.

Toutefois, M. Gow et son épouse, Carmen Wilson, ont déclaré dans des interviews accordées au Washington Post et au New York Times qu'ils pensaient que l'ex-chancelier était puni pour les vidéos pornographiques que le couple avait réalisées ensemble et qu'il y avait eu violation de leur droit à la liberté d'expression.

Le couple a réalisé de telles vidéos "pendant des années" et a récemment décidé de les diffuser plus largement sur des sites pornographiques, a déclaré M. Gow au Times. Le couple a toutefois précisé qu'il n'avait jamais parlé de l'université ni de son travail.

"Nous devrions tous être profondément troublés par le fait que le conseil d'administration néglige le fait que les livres et les vidéos que ma femme et moi avons produits sont protégés par le premier amendement ainsi que par l'engagement du conseil d'administration en faveur de la liberté académique et de la liberté d'expression", a déclaré M. Gow dans un communiqué transmis à CNN.

"Qui plus est, je n'ai bénéficié d'aucune procédure régulière de la part du conseil d'administration : Je n'ai été informé d'aucune politique que j'aurais violée et je n'ai pas été entendu pour présenter ma version des faits", a-t-il ajouté.

L'Université du Wisconsin à La Crosse comptait 9 352 étudiants à l'automne 2022. L'Université du Wisconsin - Madison comptait 37 230 étudiants de premier cycle, selon US News & World Report.

Source: edition.cnn.com