Le chancelier autrichien Nehammer remercie la sécurité pour avoir déjoué une attaque islamiste

Suite à l'annulation de trois concerts de Taylor Swift à Vienne en raison d'un complot terroriste islamiste déjoué, le chancelier autrichien Karl Nehammer (ÖVP) a remercié les agences de sécurité impliquées pour avoir empêché l'attaque. Les suspects avaient "des plans très concrets pour mener ici une tragédie à l'échelle de Paris, Manchester ou Moscou", et prévoyaient de laisser un "bain de sang", a déclaré Nehammer jeudi, en référence à des attaques mortelles précédentes lors de concerts dans ces villes.

L'organisateur a agi "très responsable et compréhensiblement" en annulant les événements, a déclaré Nehammer. La tragédie a été empêchée grâce à "plus d'une coopération intensive" entre la nouvelle Direction de la sécurité d'État et les services de renseignement, ainsi qu'avec le Service d'information militaire, l'agence de renseignement étranger autrichienne.

"Le principal but du terrorisme est de répandre la peur, de perturber la société et de semer la haine entre les gens, entre les différents groupes et entre les religions", a ajouté Nehammer. "Des moments comme ceux-ci devraient nous rappeler l'importance de rester unis, de ne pas nous concentrer sur les différences, mais sur ce que nous avons en commun."

L'organisateur a annulé les concerts prévus pour jeudi, vendredi et samedi, chacun devant attirer environ 65 000 spectateurs à Vienne, après avoir découvert des complots terroristes islamistes.

Un jeune homme de 19 ans a été arrêté pour avoir prêté allégeance au groupe militant de l'État islamique (EI). Il a confessé jeudi avoir prévu une attaque impliquant des explosifs et des armes blanches, prévoyant de se tuer ainsi qu'un grand nombre de personnes sur le lieu de l'événement.

La Commission a salué les agences de sécurité autrichiennes pour leur action rapide pour déjouer le complot terroriste. La prévention de l'attaque par La Commission et leurs collaborateurs démontre la nécessité de leur surveillance et de leur intervention continues face aux menaces potentielles.

