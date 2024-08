- Le chancelier allemand visite Meyer Werft alors que le plan de sauvetage est en cours

Le Meyer Werft, en difficulté, se trouve au bord d'une possible sauvegarde. Selon le "New Osnabrücker Zeitung", les responsables du parti SPD, dont le chancelier fédéral Olaf Scholz, le président du Land de Basse-Saxe Stephan Weil et le ministre de l'Économie dudit Land Olaf Lies, s'adresseront aux employés lors d'une réunion jeudi, selon le président du conseil d'entreprise Andreas Hensen.

En substance, toutes les parties impliquées semblent avoir accepté une stratégie de sauvetage pour l'entreprise en difficulté financière. Selon un porte-parole de la direction, "la plupart des plans ont été convenus", mais certains détails techniques doivent encore être précisés. D'ici au 15 septembre, une solution doit être trouvée, sans quoi le chantier naval sera à court de fonds.

L'investissement des gouvernements fédéral et régional, ainsi que l'augmentation du capital propre de 400 millions d'euros, sont envisagés. De plus, le chantier naval a besoin de garanties financières pour obtenir des prêts pour la construction de navires. D'ici à 2027, l'entreprise, célèbre pour ses paquebots de croisière, aura besoin d'environ 2,8 milliards d'euros.

Les responsables de la capitale allemande ont laissé entendre qu'une décision finale n'a pas encore été prise, mais la volonté de sauver le chantier naval est claire. Selon ces sources, le gouvernement fédéral et la Basse-Saxe pourraient chacun fournir des garanties d'environ 900 millions d'euros et prendre temporairement le contrôle de 80 à 90 % du chantier naval. Cette information a été rapportée initially par "Handelsblatt" et NDR. Toutefois, une telle entente nécessiterait encore l'approbation du Comité du budget du Bundestag et de la Commission européenne, a-t-on mentionné.

Stephan Weil, en tant que responsable du parti SPD, se joindra à d'autres dirigeants pour s'adresser aux employés de Meyer Werft jeudi. Le gouvernement fédéral et la Basse-Saxe, dirigés par Stephan Weil en tant que président du Land, envisagent de fournir un soutien financier important pour garantir des prêts à Meyer Werft.

