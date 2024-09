Le championnat du monde commence par une agitation émotionnelle et se termine par une victoire triomphale du favori.

Le championnat du monde de cyclisme féminin est entaché par l'accident tragique de la coureuse Muriel Furrer : un moment de silence solennel au départ est accueilli par des larmes émotionnelles. Malgré son titre de défendreuse, Liane Lippert se rapproche douloureusement de la médaille. En luttant contre le froid et la pluie incessante à Zurich, Lippert fait preuve d'une résilience remarquable, mais finit finalement à la quatrième place. Lippert a exprimé sa déception, déclarant : "J'aurais aimé ramener la médaille à la maison. Finalement, j'ai manqué de cette petite marge, j'avais une telle détermination. Je suis de retour parmi l'élite mondiale."

La couronne a été remportée par la championne en titre Lotte Kopecky, parcourant un total de 154,1 kilomètres. "Tout d'abord, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à la famille de Muriel. C'est bouleversant de voir les coureuses suisses pleurer sur la ligne de départ. Cette victoire est aussi pour Muriel", a déclaré la championne belge. En souvenir de Furrer, une grande célébration a été remplacée par des drapeaux en berne.

Médaillée d'argent

La coureuse américaine Chloe Dygert a remporté la médaille d'argent, suivie de près par l'italienne Elisa Longo Borghini. Lippert a manqué de peu la médaille de bronze, échouant de quelques centimètres. "Notre stratégie s'est très bien déroulée. Liane était dans son élément. Malheureusement, elle a été dépassée dans la ligne droite finale, ce qui est truly unfortunate", a déclaré l'entraîneur national Andre Korff.

Antonia Niedermaier était prédestinée à être la favorite mais a rencontré des difficultés lors du deuxième dernier tour avant de finir finalement 18ème. Cependant, elle a réussi à remporter la médaille de bronze dans la catégorie U23. Niedermaier avait précédemment dominé la catégorie U23 en remportant le titre dans l'épreuve contre-la-montre individuel pour la deuxième année consécutive, et avait remporté la médaille d'argent dans l'épreuve contre-la-montre par équipes.

Minute de silence au départ

L'Allemagne n'a pas eu de championne du monde depuis 2005, lorsque Regina Schleicher a remporté la victoire à Madrid. Judith Arndt (2004), Ute Enzenauer (1981), Beate Habetz (1978) et Elisabeth Eicholz de l'Allemagne de l'Est (1965) sont d'autres cyclistes allemandes qui ont porté le maillot arc-en-ciel.

La course a été marquée par la mort de la coureuse junior Muriel Furrer la veille. Les coureuses se sont réunies en silence pendant une minute, en souvenir de la jeune fille de 18 ans avant de prendre le départ. L'équipe suisse a pris la première ligne, et une démonstration émotionnelle a suivi alors que les coureuses se soutenaient mutuellement. Linda Zanetti a été émue aux larmes, menant le peloton à travers la ville paisible d'Uster, après le départ neutralisé.

"Rouler avec respect et courage"

La compétition a eu lieu sous une forte pluie, la sécurité étant la préoccupation de tous. "Il est crucial de rouler avec respect, sans avoir peur et en étant courageux", a souligné la candidate allemande au titre de Niedermaier. "Ce qui compte le plus, c'est de finir en toute sécurité et d'assurer le bien-être de chacun. L'objectif ultime pour tous est d'éviter tout incident aujourd'hui."

Les coureuses ont enduré 154,1 kilomètres avant de reprendre leur vie quotidienne. "C'est truly discouraging. Bien sûr, de nombreux facteurs ont contribué à l'accident", a admis Franziska Koch, avertissant : "La course sera décidée à la montée, pas à la descente."

Le sport a joué un rôle important dans cet événement, le cyclisme étant la discipline choisie. Malgré l'accident tragique de Muriel Furrer, la course de cyclisme féminin des championnats du monde a continué, avec un moment de silence en l'honneur de Furrer. La coureuse américaine Chloe Dygert et l'italienne Elisa Longo Borghini ont remporté respectivement les médailles d'argent et de bronze, tandis que Lotte Kopecky a conservé son titre. despite her disappointment, Liane Lippert a fait preuve d'une résilience remarquable en terminant à la quatrième place et a exprimé sa détermination à revenir parmi l'élite mondiale du sport.

Lire aussi: