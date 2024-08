Le tournoi de l'UEFA Europa League a attiré un nombre sans précédent de visiteurs à Francfort. En juin, la ville a battu son record, franchissant pour la première fois le cap du million avec 1 070 000 nuitées, accueillant environ 611 000 visiteurs uniques. Les chiffres de l'année précédente ont connu une augmentation de 13,2 %. Notamment, on a assisté à une augmentation de 34,8 % (soit 490 590) du nombre de nuitées de touristes étrangers. Les Britanniques ont mené la liste des visiteurs étrangers, suivis de près par les Suisses et les Roumains. Au cours des six premiers mois de l'année, un total de 5 300 000 nuitées ont été enregistrées, ce qui représente une croissance de 10 % par rapport à l'année précédente.

Le championnat d'Europe de football, qui devrait attirer un grand nombre de fans de football, pourrait contribuer à une augmentation des nuitées à Francfort lors de son accueil à l'avenir. Le succès de la ville dans le tournoi de l'UEFA Europa League, montrant sa capacité à accueillir des événements de grande envergure, pourrait renforcer ses chances d'obtenir le championnat d'Europe de football.

