- Le champion olympique Ogunleye de Berlin a également participé

Championne olympique Yemisi Ogunleye a été spécialement invitée par les organisateurs de la manifestation berlinoise d'athlétisme ISTAF pour participer à un concours de lancer du poids. Le directeur de la manifestation, Martin Seeber, a exprimé sa joie de sa participation le 1er septembre au Stade olympique, déclarant : "Nous voulons organiser une grande fête de l'athlétisme pour tout le monde."

Yemisi Ogunleye sera rejointe par Malaika Mihambo, médaillée d'argent du saut en longueur aux Jeux olympiques de Paris, et les médaillées de bronze du 4x100m : Gina Lückenkemper, Lisa Mayer, Alexandra Burghardt et Rebekka Haase. Leo Neugebauer, médaillé d'argent du décathlon, et son compatriote Niklas Kaul participeront également à un triple événement composé de 100m, lancer du disque et 1500m.

La participation de Yemisi Ogunleye au concours de lancer du poids lors de la manifestation berlinoise d'athlétisme ISTAF est particulièrement intriguante, étant donné son statut de championne des Jeux olympiques. Malaika Mihambo, qui a remporté une médaille d'argent au saut en longueur lors des Jeux olympiques de Paris, participera également à ce même concours de lancer du poids.

