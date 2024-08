Le champion olympique Ogunleye crée un moment très spécial

Athlètes allemands brillent aux Jeux Olympiques de Paris, surpassant leur précédente performance à Tokyo. La sensation Yemisi Ogunleye, lanceuse de poids, marque la finale dorée au stade. Son passé et une passion l'aident dans sa technique.

En tant que nouvelle championne olympique de lancer du poids, Yemisi Ogunleye a captivé le public lors de la conférence de presse de clôture. Après avoir été invitée à montrer son talent vocal, la jeune femme de 25 ans a exprimé sa gratitude à Dieu en chantant un Gospel empli d'émotion - la même chanson qu'elle avait chantée lors de sa performance impressionnante. C'était un moment qui a donné la chair de poule. "Mon cœur est simplement rempli de gratitude," a déclaré la championne olympique surprise. Après sa victoire en or, elle s'est dirigée vers la courbe pour célébrer avec sa famille et ses entraîneurs. "Ma famille était assise au premier rang, vivre ce moment était simplement incroyable. J'ai serré tout le monde dans mes bras et nous avons pleuré de joie ensemble."

L'Allemagne remporte l'or au lancer du poids pour la première fois depuis Astrid Kumbernuss en 1996. Ogunleye est la cinquième femme allemande à réaliser cet exploit dans cette discipline athlétique. Après les médailles d'argent du décathlonien Leo Neugebauer et de la sauteuse en longueur Malaika Mihambo, ainsi que la médaille de bronze de l'équipe féminine de relais 4x100m, Ogunleye a apporté une grande gloire à l'Allemagne au Stade de France. Il n'y a plus d'athlètes allemands en compétition finale le samedi. À Tokyo, il y avait une médaille d'or et deux médailles d'argent.

La compétition n'a pas bien commencé pour la native de Mannheim. Au premier tour, elle a glissé dans l'anneau mouillé et est tombée sur son genou. "J'ai eu le choix : Est-ce que je abandonne maintenant ou est-ce que je continue ?" se souvient-elle. Trois ans après Mihambo, avec qui Ogunleye avait chanté ensemble lors des échauffements olympiques, la lanceuse de poids est la prochaine championne olympique allemande.

"Dieu, tu as rendu cela si facile"

Avant son dernier lancer de 20,00 mètres, l'athlète dévouée s'est tournée vers Dieu. "J'étais dans l'anneau et je savais que cela allait arriver. J'ai dit : Dieu, viens avec moi dans l'anneau et donne-moi la force et le courage nécessaires," a déclaré Ogunleye. "Quand j'ai vu la balle tomber sur la ligne de 20 mètres, c'était un moment de choc. Dieu, tu as rendu cela si facile."

En temps difficiles, elle a trouvé son chemin vers Dieu. Ogunleye a dû revenir de blessures graves, faire face au racisme et au harcèlement. Son père est nigérian, sa mère est allemande. Née en Allemagne, elle vient de Bellheim en Rhénanie-Palatinat. Elle est fière d'être métisse, comme elle l'a dit après avoir terminé deuxième aux Championnats du monde en salle cette année. Elle a également remporté le bronze aux Championnats d'Europe de Rome en juin.

Mais rien ne

