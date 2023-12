Le champion en titre Phil Mickelson se retire du PGA Championship

"Phil est le champion en titre et est actuellement éligible pour devenir membre à vie de la PGA. Nous aurions été heureux qu'il participe", a déclaré la PGA sur Twitter. "Nous souhaitons à Phil et à Amy le meilleur et attendons avec impatience son retour au golf".

Les membres à vie de la PGA doivent avoir été des membres actifs du PGA Tour pendant 15 ans et avoir remporté au moins 20 événements coparrainés, selon la PGA.

Mickelson, qui aura 52 ans en juin, est entré dans l'histoire l'an dernier en devenant le plus vieux vainqueur d'un tournoi majeur, dépassant le record détenu auparavant par Julius Boros, qui avait remporté le championnat de la PGA en 1968 à l'âge de 48 ans.

CNN a contacté l'agent de Mickelson pour obtenir un commentaire.

Mickelson a également manqué le Masters le mois dernier, pour la première fois en près de trente ans, après avoir été retiré de la liste des golfeurs actifs du tournoi. Sur le site Internet du Masters, il a été officiellement inscrit comme "ancien champion ne jouant pas".

Le sextuple vainqueur des tournois majeurs a déclaré en février qu' il prendrait "un peu de recul" par rapport au golf après avoir été critiqué pour ses commentaires sur le régime de l'Arabie saoudite et sur le nouveau circuit de golf proposé par ce pays.

À l'époque, Mickelson avait déclaré que la pression et le stress l'avaient affecté au fil des ans et avait laissé entendre qu'il prendrait une pause dans le sport en disant : "Je sais que je n'ai pas été à mon meilleur et j'ai désespérément besoin d'un peu de temps pour donner la priorité à ceux que j'aime le plus et pour travailler à être l'homme que je veux être".

Le sponsor de longue date de Mickelson, KPMG, a également déclaré en février qu'il ne s'associerait plus avec le golfeur.

Le championnat de la PGA commencera jeudi et se poursuivra jusqu'au 22 mai au Southern Hills Country Club de Tulsa, dans l'Oklahoma.

Source: edition.cnn.com