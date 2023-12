Le champion en titre Dominic Thiem manquera l'US Open et le reste de la saison 2021 en raison d'une blessure au poignet

La star du tennis, âgée de 27 ans, a déclaré qu'elle ne s'était pas remise de la blessure qu'elle avait contractée à l'Open de Majorque en juin, le dernier tournoi qu'elle avait disputé avant de se retirer de Wimbledon et des Jeux olympiques de Tokyo plus tôt dans l'été.

"Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir défendre mon titre à New York", a-t-il écrit sur son compte Twitter. "Ces six dernières semaines, j'ai suivi les conseils médicaux, porté l'attelle de poignet, fait de l'exercice pour rester en forme avant de recommencer à m'entraîner sur le court. Mon rétablissement se passait très bien, mais la semaine dernière, j'ai frappé une balle à l'entraînement et j'ai recommencé à ressentir des douleurs. Je suis allé directement voir les médecins".

"Après quelques tests, ils ont dit que mon poignet avait besoin d'un peu plus de temps, alors nous avons tous convenu d'être conservateurs et de laisser à mon poignet le temps de se rétablir. Je vais porter l'attelle pendant encore deux semaines avant de commencer à faire des exercices et de m'entraîner à nouveau avec la raquette", a-t-il ajouté.

Thiem, sixième mondial, qui a remporté son premier grand chelem en 2020 en battant Alexander Zverev, champion olympique en 2020, en finale de l'US Open, a passé un certain temps loin du jeu après sa victoire, ne touchant pas sa raquette jusqu'à ce qu'il soit prêt à revenir.

Cependant, il n'a pas eu beaucoup de succès depuis, ayant notamment été éliminé au premier tour de Roland Garros en mai avant de se blesser au poignet en juin.

"La décision a été difficile à prendre, mais je sais que c'est ce que je dois faire. J'ai une longue carrière devant moi et il est important de ne pas prendre de risques et de ne pas se précipiter - ce que j'espère que vous comprenez", a déclaré Thiem.

"Je tiens à vous remercier tous pour le soutien que vous m'avez apporté jusqu'à présent. Cela signifie beaucoup pour moi, me donne beaucoup de force et m'aide à rester positif dans cette période difficile", a-t-il ajouté.

Thiem vient s'ajouter à la liste des grands noms absents de Flushing Meadows après le retrait du grand tennisman Roger Federer de l'US Open au début du mois après l'annonce d'une nouvelle opération du genou.

L'US Open 2021 devrait débuter le 30 août et se poursuivre jusqu'au 12 septembre à New York.

Source: edition.cnn.com