Le champion du monde Mumbrú commence une nouvelle ère dans le basket-ball

Le nouveau sélectionneur national de basket-ball Álex Mumbrú doit suivre les pas de l'entraîneur de la Coupe du monde Gordon Herbert. Malgré les remous à venir, le quadragénaire n'a pas peur. Il considère cela comme un honneur de travailler avec "certains des meilleurs joueurs du monde".

Une nouvelle ère a commencé pour Álex Mumbrú avec un sourire. Dans la cour d'un luxueux hôtel cinq étoiles dans l'ouest de Berlin, le nouveau sélectionneur national de basket-ball a posé pour les photographes aux côtés du président de la DBB, Ingo Weiss. Le Espagnol, a-t-il rapidement devenu clair, est impatient de relever le défi de créer un remue-ménage tout en poursuivant la voie impressionnante de l'entraîneur réussi Gordon Herbert.

"C'est un honneur pour moi d'être ici", a déclaré Mumbrú lors de sa présentation : "Je suis prêt à continuer le travail merveilleux que l'équipe nationale a accompli dans le passé. Je suis prêt pour ce défi." Et le travail a commencé immédiatement. De nombreuses conversations attendent le quadragénaire, dont la tâche sera de former une nouvelle équipe gagnante pour le championnat d'Europe de 2025 après les années dorées.

Il était clair pour les décideurs de la Fédération allemande de basket-ball (DBB) que Álex Mumbrú, qui a remporté la Coupe du monde et le championnat d'Europe en tant que joueur avec l'Espagne et qui a récemment été entraîneur au club EuroLeague Valencia Basket, était exactly the right man for the job. "Nous recherchions un sélectionneur national qui soit ambitieux, compétent et très motivé et qui montre qu'il a vraiment envie de travailler avec l'équipe. Álex Mumbrú nous a convaincu de cela très rapidement", a déclaré Weiss.

"I, of course, spoke with many friends in Spain who said: If you get him, excellent man. That also confirmed us a little bit at the end of the day." We had already essentially agreed with Mumbrú before the Olympics.

"Some of the best players in the world"

Le contrat de Mumbrú, qui court jusqu'à la fin de 2026 et comprend des options pour la Coupe du monde 2027 et les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, est à considérer comme un vote de confiance. La DBB voulait un "accord à long terme pour construire quelque chose", a expliqué Weiss. Mumbrú sait cependant, et il était important pour lui de le souligner, qu'il travaille sur un terrain bien fourni après le départ de Herbert à Bayern Munich.

Elegantly dressed in a black suit, Mumbrú appeared friendly and gave his answers in English. Many details of his plans and his working methods will only become apparent in the coming months. He prefers a game with a focus on defense and fast counterattacks, he said. But ultimately, the coach must always orient himself to the players he has available.

"It's very important for me to have the same team chemistry as under Gordon Herbert", he said. Also, players like Dennis Schröder, Franz Wagner, and Moritz Wagner are "some of the best players in the world." Mumbrú will speak to all of them before his debut on November 22nd in the European Championship qualifying game in Sweden. Although the NBA stars and probably also the EuroLeague professionals will be missing there, it is essential to work out the future face of the national team in parallel.

Un remue-ménage en douceur dans l'équipe est inévitable

Au moins un remue-ménage en douceur est probablement inévitable, même si, selon la déclaration de Mumbrú, aucun joueur ne lui a encore parlé de retraite. Plusieurs champions du monde comme Daniel Theis, Niels Giffey ou Johannes Voigtmann pourraient maintenant mettre fin à leur carrière à la DBB après avoir remporté la médaille de bronze au championnat d'Europe en 2022, l'or à la Coupe du monde en 2023 et avoir terminé quatrièmes aux Jeux olympiques cette année. Mais ni Weiss ni Mumbrú ne se sont inquiétés de l'avenir.

"Si quelqu'un se retire maintenant, nous avons de nombreux bons jeunes joueurs dans notre équipe", a déclaré Weiss. Le vétéran NBA center Isaiah Hartenstein est tout autant un candidat que le rookie Tristan da Silva ou le champion du monde Justus Hollatz, qui a été Recently cut just before Paris. "C'est incroyable pour moi d'avoir une si grande équipe", a déclaré Mumbrú avec excitation, ajoutant "Isaiah et Justus Hollatz sont des joueurs qui se rapprochent de l'équipe. Tout le monde a la chance de faire partie de l'équipe." Car une nouvelle ère a commencé.

Lire aussi: