Le champion du Masters et numéro 1 mondial Scottie Scheffler pourrait manquer le cut du PGA Championship

Après un premier tour décevant jeudi - qui a donné lieu à une rare manifestation de frustration de la part de Scheffler, habituellement imperturbable - le numéro un mondial a entamé le deuxième tour de vendredi à un point au-dessus du par, six coups derrière le leader Rory McIlroy.

L'objectif étant certainement de remonter au classement, Scheffler a fait preuve d'un certain cran, ne jouant manifestement pas son meilleur niveau, mais réussissant à faire neuf pars d'affilée sur ses neuf premiers trous au Southern Hills Country Club de Tulsa, dans l'Oklahoma.

Cependant, c'est sur les neuf derniers trous que les choses ont commencé à se gâter pour le golfeur le plus en forme du monde.

Des bogeys consécutifs aux premier et deuxième trous - ses 10e et 11e - ont permis au joueur de 25 ans de se rattraper, mais la situation n'a fait qu'empirer par la suite.

Un birdie au 13e trou a redonné un peu d'espoir à Scheffler, mais deux bogeys dans les trois trous suivants ont concrétisé un après-midi torride à Tulsa pour Scheffler.

Et juste au moment où les choses semblaient ne pas pouvoir empirer, il a eu un dernier trou cauchemardesque.

Sur le par quatre du neuvième trou, son coup de départ a atterri dans un bunker à droite du fairway, et le coup de bunker qui en a résulté a atterri juste à gauche du green.

Son coup de chip a été un peu moins bien joué, atterrissant juste sur le bord du green et lui laissant un putt de 15 pieds pour le par.

Le putt de Scheffler a roulé juste à gauche du trou, lui laissant un putt délicat pour sauver un bogey.

Et ce n'était pas le jour de Scheffler, car le putt de bogey a une fois de plus manqué le trou, et il l'a rentré pour un double-bogey, terminant son back nine en 40 coups.

Scheffler a terminé le tournoi avec un score de 75 (cinq au-dessus) et un score de six au-dessus. Le cut prévu étant de quatre, Scheffler ne jouera pas samedi et dimanche, à moins qu'il n'y ait une série considérable de scores élevés.

C'est la première fois cette année que Scheffler réalise des tours consécutifs au-dessus du par.

Selon l'expert en statistiques de golf Justin Ray, depuis l'introduction du système de classement mondial en 1986, le numéro un mondial n'a manqué le cut au PGA Championship que deux fois : Seve Ballesteros en 1986 et Dustin Johnson en 2021.

