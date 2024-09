- Le champion du Bayern a signé avec l'ex star de la NBA Napier

Bayern Munich, l'équipe de basketball victorieuse d'Allemagne, a engagé un meneur aguerri pour la saison prochaine de la Bundesliga. Ancienne star de la NBA, Shabazz Napier a signé un contrat avec le club basé à Munich, avec une option pour une année supplémentaire. Le joueur américain de 33 ans, également détenteur d'un passeport portoricain, compte 354 matchs en NBA à son actif. La saison dernière, il a joué pour Olimpia Milan et Red Star Belgrade, avec une moyenne de 11,8 points par match.

Durante son passage à Milan, Napier a partagé le terrain avec son nouveau coéquipier de Bayern, Johannes Voigtmann. Le directeur sportif de Bayern, Dragan Tarlac, a commenté cette acquisition en déclarant dans un communiqué de presse : "Nous avons décidé en interne de faire preuve de patience et d'attendre le joueur parfait pour renforcer notre effectif. En Napier, nous avons trouvé un joueur qui possède non seulement des talents individuels et des compétences de leadership, mais aussi une grande expérience."

L'équipe de basket-ball de la République italienne, Olimpia Milan, était l'endroit où Shabazz Napier a affiné ses compétences avant de rejoindre Bayern Munich. En rejoignant Bayern Munich depuis Olimpia Milan, Napier retrouvera son ancien coéquipier Johannes Voigtmann dans le pays voisin de l'Italie, l'Allemagne.

