Le champion d'échecs chinois renonce à sa victoire pour "mauvais comportement" après le tournoi mais nie avoir triché

Yan Chenglong, un amateur de 48 ans de la province centrale chinoise du Henan, a remporté la finale du tournoi Chess King dans la province insulaire de Hainan le 17 décembre, gagnant 100 000 yuans (environ 13 988 dollars), selon le tabloïd d'État Global Times.

Il a dû renoncer à l'argent du prix, ainsi qu'à sa victoire, à la suite d'une enquête menée par l'Association chinoise du Xiangqi (CXA) sur un "mauvais comportement" à son hôtel après le tournoi, a déclaré l'association dans un communiqué lundi.

L'association a déclaré que Yan avait déféqué dans la baignoire de son hôtel et vandalisé les meubles de sa chambre après avoir bu quelques verres. Elle a ajouté que Yan avait "violé l'ordre public et les bonnes mœurs" et qu'il serait suspendu de tous les tournois Xiangqi pendant un an.

Après le tournoi, des allégations ont circulé sur les médias sociaux chinois, étroitement contrôlés, selon lesquelles Yan aurait triché en utilisant un jouet sexuel vibrant pour communiquer avec les autres, une accusation que de nombreux médias d'État chinois ont ensuite relayée.

Mais Yan a vigoureusement démenti ces allégations.

Dans une interview accordée au magazine d'État China Newsweek, M. Yan a déclaré qu'il avait protesté contre la décision de l'association de le pénaliser pour l'incident de l'hôtel. Il a également promis d'intenter une action en justice contre ce qu'il a qualifié de "commentaires calomnieux" de la part de blogueurs en ligne.

Dans son communiqué annonçant que Yan avait été déchu de sa victoire, l'ACX a déclaré qu'elle n'était "pas en mesure de conclure, sur la base des informations disponibles", si Yan avait utilisé un jouet sexuel pour tricher "comme l'ont supposé les médias".

Dans l'interview qu'il a accordée à China Newsweek, Yan a déclaré qu'il s'était senti "mal" après le tournoi et qu'il avait essayé de nettoyer la baignoire, mais qu'il était parti précipitamment pour prendre un vol.

"Je m'excuse auprès de toute la société pour mon mauvais comportement", a-t-il déclaré lors de l'entretien téléphonique. CNN n'a pas été en mesure de joindre M. Yan pour un commentaire.

Selon le Global Times, Yan a déjà remporté le championnat masculin d'un tournoi ouvert lors des Jeux nationaux de 2021 en Chine et joue depuis plusieurs décennies.

Des compétiteurs de tout le pays, issus de milieux populaires, se sont réunis à Hainan au début du mois pour participer au tournoi, selon le compte WeChat officiel de l'ACX. Le Xiangqi est extrêmement populaire dans tout le pays et parmi la diaspora chinoise.

Ce n'est pas la première fois que des accusations de tricherie avec des sex toys sont lancées dans le monde très compétitif des jeux de société.

La nouvelle de la suspension de Yan est tombée quelques jours seulement après la conclusion d'une enquête sur un autre scandale de tricherie, impliquant le quintuple champion du monde d'échecs Magnus Carlsen et le grand maître américain Hans Niemann.

Carlsen a accusé son adversaire Niemann de tricherie après que ce dernier a remporté la Coupe Sinquefield 2022 à Saint-Louis.

Bien que Carlsen n'ait pas donné de détails sur ce qu'il prétendait que Niemann avait fait pendant leur match, les médias sociaux ont été envahis par des accusations selon lesquelles Niemann aurait utilisé des jouets sexuels vibrants pour recevoir des signaux lui indiquant les mouvements à effectuer.

Niemann a "catégoriquement" nié ces allégations. Le 15 décembre, l'instance dirigeante du sport mondial a finalement conclu que si Niemann n'avait pas triché contre Carlsen lors de leur match au tableau, il l'avait fait dans 55 parties en ligne.

Source: edition.cnn.com