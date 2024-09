- Le champion annuel des oiseaux conserve sa position d'honneur

Course pour "Oiseau de l'année" 2025, qui commence mardi, c'est entre le Moineau domestique, la Grue, le Pic épeiche, le Hibou moyen-duc et le Cygne noir. Jusqu'au 10 octobre à 11h, vous pouvez voter pour votre oiseau préféré en ligne. Le même jour, NABU (Union pour la nature et la biodiversité) et LBV (Société bavaroise pour la conservation des oiseaux et de la nature) révéleront l'oiseau vainqueur.

Depuis 1971, NABU et LBV désignent un "Oiseau de l'année" pour mettre en lumière les risques qui pèsent sur les populations d'oiseaux. La participation du public à ce processus de vote a commencé en 2021. Cependant, ces organisations axées sur la conservation sélectionnent les candidats, chacun représentant des préoccupations de conservation importantes. Plus de 120 000 personnes ont participé au vote l'an dernier, la majority optant pour la Bécassine.

Qui succédera à la Bécassine ?

Cette année, nous avons cinq candidats remarquablement divers qui s'affrontent : le Moineau domestique, connu pour ses matins matinaux et son habitat urbain, lutte pour des sites de nidification appropriés. La Grue impressionne les foules avec ses rituels de reproduction élégants et dépend des zones humides pour se reposer et se reproduire. Le Pic épeiche versatile, connu comme le charpentier de la forêt, favorise des habitats pour diverses créatures telles que les musaraignes, les chauves-souris et les pigeons ramiers. Le Cygne noir, contrairement à son homologue blanc, évite l'habitat humain et chasse le long des rivières. Enfin, le Hibou moyen-duc, avec ses "ornements" emplumés resembling those of the Eurasian eagle-owl, est plus petit, plus mince et vole silencieusement comme tous ses frères hiboux.

