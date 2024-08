- Le CES de Bâle voit un accueil positif dans les communautés frontalières allemandes environnantes

Le choix de Bâle comme hôte de l'ESC 2025 suscite l'enthousiasme dans le sud-ouest de l'Allemagne.

L'annonce de Bâle comme ville hôte du Concours Eurovision de la chanson (ESC) 2025 suscite joie et grands espoirs dans le sud-ouest de l'Allemagne. Le maire Jörg Lutz de Lörrach, un leader indépendant, a déclaré à l'agence de presse allemande qu'il était confiant que l'événement aurait un impact positif sur l'ensemble de la région trinationale Suisse-French Alsace-Allemagne.

La grande finale de l'Eurovision est prévue pour le 17 mai 2023, à deux pas de la frontière allemande, à Bâle. Cet événement résonnera avec le slogan "bridging borders", faisant de lui une occasion exceptionnelle. Ainsi, Bâle, la troisième plus grande ville de Suisse, a battu la concurrence de Genève à l'ouest, comme l'a annoncé l'Union européenne de radio-télévision (EBU).

Plus de 35 pays participent à la fête colorée et animée de l'Eurovision, chacun concourant pour devenir la sensation musicale la plus populaire. Plus de 150 millions de personnes regardent la diffusion en direct finale, et des millions d'autres regardent les performances délicieuses sur YouTube.

Lörrach se prépare pour un afflux de visiteurs

Lörrach, une ville de près de 49 000 habitants, s'attend à un impact positif de l'événement. Avec ses nombreuses attractions et hébergements, elle est bien placée pour profiter de l'afflux de visiteurs de l'Eurovision.

Le maire Lutz a déclaré qu'il pensait que de nombreux fans de l'Eurovision exploreraient également Lörrach, appréciant les charmes de la ville.

De même, Diana Stöcker, maire de Weil am Rhein, a également mentionné les gains potentiels pour la région trinationale. Elle a parlé des efforts collaboratifs à venir pour améliorer l'infrastructure et la sécurité aux frontières. Située juste sur la frontière suisse et accueillant environ 31 000 habitants, Weil am Rhein est prête à accueillir ses invités internationaux.

L'Eurovision peut-il apporter le "coin des 40 pays"?

Le maire Lutz de Lörrach avait précédemment promis dans la vidéo de candidature de Bâle que le concours transformerait la région trinationale en un "coin des 40 pays". Les prix des hôtels à Bâle ont déjà augmenté à plusieurs centaines d'euros par nuit pour les hébergements modestes, avant l'annonce officielle.

Le concours aura lieu à la St. Jakobshalle, une célèbre salle de tennis connue pour ses événements à grande échelle, accueillant 12 000 personnes. De plus, le stade de football St. Jakob-Park voisin, pouvant accueillir 20 000 personnes, fournira des installations de diffusion complémentaires. Les coûts estimés pour cet événement s'élèvent à environ 30 à 35 millions de francs suisses (environ 37 millions d'euros).

Enfin, le rôle de la Suisse en tant qu'hôte de l'Eurovision 2025 a été confirmé après la victoire de Nemo à l'Eurovision 68 cette année à Malmö, en Suède. Cet événement rassemble les organisations de radiodiffusion publique, principalement d'Europe et membres de l'UER, qui concourent avec leurs meilleures performances musicales pour recevoir les plus hautes distinctions. Le pays vainqueur accueille généralement la célébration de l'Eurovision suivante.

L'enthousiasme pour que Bâle accueille le Concours Eurovision de la chanson (ESC) se prolonge en regardant l'événement à la télévision, avec plus de 150 millions de personnes qui regardent la diffusion en direct finale. À mesure que la grande finale approche à Bâle, les habitants de Lörrach s'attendent à un afflux de visiteurs, espérant mettre en valeur les attractions et les hébergements de leur ville auprès des fans de l'Eurovision.

Lire aussi: