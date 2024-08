- Le Centre islamique de Francfort poursuit la fermeture

Après l'interdiction d'une association islamiste active à l'échelle nationale, le Centre de Culture Islamique de Francfort a déposé une plainte et une demande d'urgence contre cette interdiction. Mercredi, la plainte et la demande d'urgence ont été soumises au Tribunal Administratif Fédéral de Leipzig contre le Ministère de l'Intérieur, a confirmé un porte-parole. Le tribunal traite maintenant l'affaire.

L'association de Francfort est l'une des cinq organisations subsidiaires du Centre Islamique Hamburg (IZH) interdit. La Ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) a interdit l'IZH à la fin juillet, car selon son ministère, il propageait l'établissement d'un régime islamique autoritaire. Il diffusait l'idéologie de la soi-disant "Rvolution Islamique" en Allemagne de manière agressive et combative en tant que représentant direct du "Guide Suprême" iranien, selon un communiqué.

La communauté se défend contre l'interdiction

Depuis l'interdiction, les membres de la communauté se réunissent régulièrement pour protester contre la fermeture, qu'ils considèrent comme une grave violation de la liberté religieuse, a récemment déclaré l'association.

"We remain determined to exhaust all legal means to fight for the reopening of our mosque." The Imam Ali Moschee has always been a place of peaceful prayer and interreligious dialogue.

L'association de Francfort, en solidarité avec le Centre Islamique Hamburg interdit, a exprimé son intention d'utiliser la 'BVG' (Bundesverfassungsgericht ou Tribunal Constitutionnel Fédéral) comme dernier recours pour contester l'interdiction. Malgré l'interdiction, les membres de l'association continuent d'organiser des manifestations hebdomadaires, les considérant comme une atteinte significative à leur liberté religieuse.

Lire aussi: