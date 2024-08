- Le Centre de sensibilisation des jeunes est en cours d'agrandissement - Une demande élevée

Le conseil est gratuit et peut être anonyme : les jeunes en Hesse peuvent s'adresser au bureau de l'ombudsman pour les droits des enfants et des jeunes basé à Francfort s'ils ont des conflits, par exemple, avec le bureau de l'aide à la jeunesse. Cette offre doit être étendue, comme l'a annoncé la ministre hessoise de la Famille et de la Jeunesse, Heike Hofmann (SPD). L'an prochain, un bureau régional sera créé à Cassel, et l'on étudie la possibilité d'en créer un autre dans le Sud de la Hesse.

"La demande est élevée et elle augmente", a déclaré Hofmann. L'an dernier, plus de 300 demandes ont été adressées au bureau de l'ombudsman. Environ 30 000 jeunes en Hesse bénéficient des services de l'aide à la jeunesse, par exemple en vivant dans une famille d'accueil ou en famille d'accueil.

Égaler les chances

Les jeunes doivent être soutenus dans l'affirmation de leurs droits, a déclaré Hofmann. Un sujet possible pour le bureau de l'ombudsman pourrait être de savoir si le montant de l'argent de poche est correct ou si un service de soins sera poursuivi. Il s'agit d'égaliser les chances entre les autorités et les jeunes, a déclaré Miriam Zeleke, la commissaire d'État pour la participation et la promotion des enfants et des jeunes.

Depuis un changement de loi, les États fédérés doivent garantir l'existence d'un bureau de l'ombudsman indépendant. Hofmann a remis une décision de financement de 350 000 euros à l'association, qui doit financer le travail pour l'année en cours. Cela doit être garanti pour les années à venir. Plus de personnel doit être embauché avec cet argent - actuellement, le bureau de l'ombudsman a une liste d'attente en raison du nombre trop élevé de demandes.

Nombre croissant

Au fil des ans, les enfants et les jeunes ont été de plus en plus confrontés à des situations problématiques dans leur famille. En 2022, le nombre de cas d'endangerment aigu ou latent de l'enfance en Hesse a atteint un record de 5 600 cas, selon l'Office statistique d'État. De nouveaux chiffres ne sont pas encore disponibles.

Près de la moitié des cas concernaient des abus psychologiques, presque autant des négligences. Dans un cas sur quatre, il y avait des signes d'abus physiques, et dans cinq pour cent des cas, des signes de violence sexuelle. Les services de l'aide à la jeunesse sont également actifs dans le cas des mineurs non accompagnés arrivant de l'étranger, et leur nombre a récemment augmenté de manière significative.

Manque de logements

Cependant, les services de l'aide à la jeunesse manquent également de personnel et parfois de capacité d'hébergement. La ville de Francfort signale que dans certains cas, il peut y avoir des pénuries lorsque des enfants ou des jeunes sont hébergés en dehors de leur famille.

Dans la zone résidentielle régulière, la situation de placement est très tendue dans tout le pays, a expliqué le département social. Cependant, une offre appropriée est toujours recherchée. Pour faire face au manque de travailleurs qualifiés, un concept d'induction

