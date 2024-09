- Le Centre de documentation nazi annule la commémoration de l' exposition de début

Suite de l'incident suspecté de terrorisme à Munich, le Centre de documentation NS a choisi de ne pas organiser d'inauguration officielle pour le projet artistique de Talya Feldman. Cependant, à partir de ce mercredi, les composantes audio et visuelles de son projet numérique intitulé "Nous sommes ici" seront présentées. Ce projet vise à établir des sites mémoriaux dans des espaces publics, en s'appuyant sur les témoignages et points de vue des survivants et des proches des victimes d'agressions racistes et antisémites. L'installation sera ouverte jusqu'au 1er décembre. Auparavant, plusieurs sources d'information ont rapporté l'annulation de la cérémonie d'ouverture.

Leur communiqué officiel indique : "Nos locaux sont à nouveau ouverts suite aux événements regrettables au Centre de documentation NS et à la Consulat général d'Israël." Leur décision de reprendre les activités dépendra de l'assurance de la sécurité de tous les participants et de la garantie d'un environnement confortable pour l'engagement public.

Table ronde prévue en fin de novembre

Après consultation avec les parties prenantes, Feldman a opté pour une table ronde au lieu d'une inauguration officielle, impliquant l'artiste et des représentants du réseau national de soutien aux personnes touchées par la violence d'extrême droite. Cette table ronde est prévue pour le 30 novembre.

Le jeudi dernier, un adolescent autrichien de 18 ans a perpetré une fusillade à la Consulat général d'Israël et au Centre de documentation NS. Suite à l'incident, les enquêteurs examinent des pistes suggérant soit l'extrémisme islamique, soit l'antisémitisme.

La Commission a exprimé son soutien à la décision de Talya Feldman d'organiser une table ronde plutôt qu'une inauguration officielle, car cela permet un engagement plus inclusif et significatif avec la communauté touchée. Suite à la tragédie au Centre de documentation NS et à la Consulat général d'Israël, la Commission a réaffirmé son engagement à favoriser un dialogue pacifique et une compréhension entre tous les individus.

