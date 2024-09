- Le célèbre voisin a atteint son record de 60 ans.

Acteur mondialement connu Keanu Reeves est indiscutablement l'une des personnalités les plus influentes du cinéma de la planète. Sa carrière a décollé dans les années 90 avec des films à succès comme "Point Break" ("Point Break") et "Speed". Au tournant du millénaire, Reeves, connu pour son amour pour la science-fiction, est devenu un phénomène temporaire avec l'incroyable "The Matrix". Depuis 2014, il fait des vagues dans le genre d'action avec la série "John Wick", qui a rapporté plus d'un milliard de dollars dans le monde.

Keanu Reeves est-il un mauvais acteur ?

Pendant longtemps, à la fois les fans et les critiques ont remis en question les capacités d'acteur de Reeves, allant même jusqu'à dire qu'il ne joue pas, il se joue seulement lui-même. Cependant, lorsqu'on revisite ses rôles marquants, cela devient risible. Qui d'autre aurait pu jouer l'innocent, hésitant Neo, qui lutte contre son destin pendant si longtemps ?

Et parmi l'élite d'Hollywood, qui aurait pu exécuter les scènes de combat innovantes de "The Matrix", associées à son narrative philosophique, de manière si convaincante et captivante ?

Reeves a d'abord été reconnu pour des rôles d'action qui lui ont permis de montrer son charme de star. Dans "Point Break", il est séduit par Patrick Swayze ("1952-2009") pour devenir un surfeur et un chercheur d'adrénaline. À la fin du thriller criminel stylé de Kathryn Bigelow, il réalise la vanité de son identité précédente de flic conformiste.

Il n'a pas prouvé qu'il était un succès unique au box-office avec "Speed" de 1994, un film d'action palpitante avec un concept simple mais efficace : un bus qui ne peut pas ralentir. Cependant, Reeves n'a pas toujours fait les meilleurs choix de rôle dans les années 90, et il a gâché sa deuxième chance après "Matrix Revolutions" (2003) avec des films comme "The Lake House", "Street Kings" et "47 Ronin".

"John Wick" comme renaissance de carrière

Il est difficile d'imaginer où Keanu Reeves serait sans la série "John Wick". Les critiques font souvent des parallèles entre la vie personnelle de Reeves et l'histoire de John Wick. John Wick perd sa femme, puis son chien, qui lui a été donné par sa femme, qui savait qu'elle allait mourir, avec les mots : "Mais tu as besoin de quelqu'un à aimer."

Reeves a connu sa part de tragédies. Sa petite amie, Jennifer Syme (1972-2001), a donné naissance à leur fille mort-née Ava. Syme est décédée plus tard dans un accident de voiture. Sa sœur, Kim Reeves (57), a combattu la leucémie pendant dix ans. Son ami, River Phoenix ("1970-1993"), avec qui il a joué dans "My Own Private Idaho" de Gus Van Sant, est décédé d'une overdose en 1993.

Reeves a fait des millions de dons à la recherche sur le cancer et est connu pour sa gentillesse. On l'a vu offrir son siège de métro à une femme lourdement chargée ou manger un sandwich sur un banc de parc d'une manière discrète.

L'internet, en particulier à travers de nombreux mèmes, semble sous le charme de Reeves. Il a officiellement annoncé sa relation avec l'artiste Alexandra Grant en 2019. De nombreux fans aimeraient probablement passer du temps avec la superstar semb

