Le célèbre vainqueur olympique Berger reçoit une distinction rare.

En un retournement de situation inattendu, elle est entrée dans la lumière lors du match pour la médaille de bronze aux Jeux olympiques, menant finalement l'équipe nationale féminine de soccer allemande à célébrer un exploit notable. La gardienne de but Ann-Katrin Berger a maintenant été récompensée individuellement : elle a été nommée "Footballeuse de l'année", un titre décerné par "Kicker". Berger est ainsi la première gardienne de but à recevoir ce prix depuis 1998.

Passant d'une ancienne patiente atteinte de cancer à une héroïne des penalties olympiques, puis à la Footballeuse de l'année allemande, Berger a marqué l'histoire. Elle succède à Alexandra Popp et a exprimé sa surprise, déclarant : "Je n'aurais jamais cru que cela m'arriverait, et j'ai dû prendre un peu de temps pour l'intégrer. C'est génial." Berger joue actuellement pour le club américain Gotham FC.

Les gardiennes de but rarement reçoivent de tels titres, mais Berger a réussi à l'obtenir. La seule autre gardienne à avoir reçu ce prix était Silke Rottenberg en 1998. Berger a obtenu 144 votes, tandis que Giulia Gwinn de Bayern Munich en a obtenu 71 et Lena Oberdorf, qui a récemment rejoint Munich de Wolfsburg, en a obtenu 66.

L'entraîneur intérimaire Horst Hrubesch a nommé Berger comme gardienne de but titulaire lors des Jeux olympiques, remplaçant la titulaire habituelle Merle Frohms. Malgré des circonstances difficiles - Berger a été diagnostiquée avec un cancer de la thyroïde à deux reprises ces dernières années, dont la dernière fois pendant le Championnat d'Europe 2022, elle est revenue sur le terrain quelques mois plus tard à chaque fois.

Hrubesch a loué Berger, déclarant : "Elle n'est pas seulement une bonne gardienne, mais aussi une personne inspirante qui a surmonté de nombreux obstacles et s'est toujours relevée." Berger a démontré son talent Remarkable lors des Jeux olympiques, où elle a arrêté deux penalties lors de la séance de tirs au but contre le Canada et a marqué le penalty victorieux. Lors du match pour la médaille de bronze contre l'Espagne, elle a arrêté un penalty à la 99e minute, assurant la victoire 1-0 de l'Allemagne et une médaille de bronze.

"Je voulais juste jouer au soccer à nouveau, et je savais qu'il me restait encore beaucoup à donner", a déclaré Berger. Critiquant la préjugés contre les joueurs plus âgés dans les ligues européennes, elle a ajouté : "J'ai moi-même dû faire face à cela : les clubs semblent ne pas vouloir de joueurs de 33 ans. Ils pensent que vous n'êtes plus assez bonne." Cependant, ce n'est pas le cas dans le soccer féminin.

Le nouvel entraîneur Christian Wück n'a pas encore décidé de la gardienne de but titulaire, déclarant lors de sa présentation à Francfort vendredi : "Pour moi, il y a deux numéros un gardiennes de but."

La performance impressionnante de Berger avec l'équipe nationale féminine de soccer de la DFB lors des Jeux olympiques a renforcé son statut de joueuse exceptionnelle, alors qu'elle a arrêté un penalty lors du match pour la médaille de bronze contre l'Espagne pour assurer une victoire 1-0. Après son parcours inspirant après le cancer et sa performance exceptionnelle sur le terrain, de nombreuses personnes reconnaissent maintenant le talent de la gardienne de but de l'équipe nationale féminine de la DFB, Ann-Katrin Berger.

