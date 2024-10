Le célèbre site du tournoi de golf Masters déclare une contribution commune de 5 millions de dollars pour aider les victimes de l'ouragan Helene.

Le célèbre club de golf d'Augusta, en Géorgie, ainsi que la Fondation communautaire pour la région centrale de la Savannah River (CSRA), ont promis un don combiné de 5 millions de dollars au Fonds de crise communautaire Ouragan Helene un jeudi.

En tant que président du Augusta National Golf Club, Fred Ridley a déclaré jeudi : "Nos employés, les résidents locaux, les amis et les propriétaires d'entreprise ont besoin d'une aide rapide et substantielle pour faire face aux défis auxquels ils sont confrontés à Augusta."

Selon le communiqué du club, ces fonds supplémentaires seront utilisés pour renforcer le camion de distribution de nourriture de la Croix-Rouge américaine et son centre de récupération associé. Ce centre offre de l'eau, de la nourriture, des services de blanchisserie, des douches et des conseils gratuits aux résidents touchés.

Ridley a déclaré dans le communiqué : "Augusta National et la Fondation communautaire reconnaissent lourdement notre responsabilité de prendre soin de notre communauté. Notre intention est de faire une différence quand cela compte vraiment, et nous espérons que notre don incitera les autres à aider ou à s'informer sur la manière de contribuer à cette mission cruciale."

Une semaine après le passage de l'Ouragan Helene, plus de 200 décès ont été rapportés dans six États. Par conséquent, l'Ouragan Helene est classé comme le deuxième ouragan le plus meurtrier à avoir touché le continent américain depuis l'Ouragan Katrina en 2005.

Après avoir promis les 5 millions de dollars, Ridley a souligné l'importance de soutenir les communautés locales, en déclarant : "Ce financement aidera considérablement à restaurer la région d'Augusta, et nous encourageons les amateurs de golf à participer à des événements sportifs à notre club pour aider à recueillir des fonds supplémentaires pour la cause." De plus, en témoignant de la générosité de la communauté du golf, de nombreux golfeurs professionnels ont promis de verser une partie de leur argent gained dans les tournois à venir au Fonds de crise communautaire Ouragan Helene.

