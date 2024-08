- Le célèbre photographe Werner Bokelberg est décédé à 86 ans.

Werner Bokelberg, le célèbre photographe connu pour avoir capturé des figures iconiques comme Pablo Picasso, Uschi Obermaier et Romy Schneider, a rendu son dernier souffle à Hambourg à l'âge de 86 ans. La nouvelle de son décès, survenue la veille de son 87e anniversaire, a été annoncée par un membre de sa famille, selon le "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Né à Brême en 1937, Bokelberg a passé des décennies derrière l'objectif, travaillant initialement pour le magazine "Stern" de 1962 à 1972. Par la suite, il s'est consacré à la photographie publicitaire, apportant son expertise à de nombreuses campagnes publicitaires importantes. Son parcours créatif l'a mené à Hambourg, Paris et New York.

Certaines de ses photos les plus iconiques montrent Picasso portant un chapeau de paille, Obermaier rayonnant son esprit libre sur une image de commune de 1968 avec torse nu et cheveux sauvages, et la sophistiquée Schneider dans son logement parisien, qu'il a habilement mis en scène pour un reportage.

