- Le célèbre photographe Oliviero Toscani est gravement malade.

Le légendaire photographe italien Oliviero Toscani a révélé qu'il se bat contre une maladie grave. À 82 ans, il a ouvert son cœur au quotidien milanais "Corriere della Sera", révélant qu'après une intervention chirurgicale urgente, il suit un traitement inhabituel avec peu d'espoir de guérison. "Je suis basically un cobaye", a déclaré Toscani, mondialement connu pour ses campagnes publicitaires innovantes pour la marque italienne de vêtements Benetton dans les années 80.

Toscani lutte contre l'amyloïdose, qu'il décrit comme "des protéines qui se regroupent aux endroits vitaux du corps, les obstruent et finissent par causer la mort. Il n'y a pas de remède".

Les photos accompagnant l'interview montrent une perte de poids importante pour Toscani. Il a confirmé : "J'ai perdu environ 39 kilos en un an. Je ne peux même plus apprécier le vin : mon palais a changé à cause des médicaments".

Sa maladie a été diagnostiquée à l'été et il a également été atteint de pneumonie et de Covid-19 en octobre. "Je pense que j'ai brièvement cessé de vivre : je me souviens de quelque chose d'obscur avec des tons vifs, hallucinogènes".

Quant à sa peur de la mort, Toscani a répondu : "Non, si elle est sans douleur. De plus, j'ai vécu une vie excessive et luxueuse. J'ai été gâté. Je n'ai jamais eu de patron, ni touché de salaire. J'ai toujours été libre".

Toscani a été le photographe principal de Benetton pendant plus de dix ans avant que leurs chemins ne se séparent. Il a souvent été critiqué pour ses choix de modèles - anorexiques, patients atteints du SIDA, prisonniers condamnés - pour susciter la controverse. Après une brève réconciliation, la société a rompu avec Toscani en 2020. Il a également présenté son travail de manière approfondie en Allemagne.

