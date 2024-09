Le célèbre musicien country Kris Kristofferson est décédé.

Au lieu de se plonger dans la littérature, Kris Kristofferson a opté pour un emploi de concierge dans une maison de disques, marquant le début de son parcours Remarkable en tant que chanteur, parolier et star de la musique country. Ce poète pionnier a malheureusement rendu son dernier souffle à l'âge de 88 ans, entouré de sa famille aimée.

Acclamé en tant que chanteur-compositeur de country important, avec des tubes populaires comme "Me and Bobby McGee" et des triomphes au cinéma aux côtés de Barbra Streisand dans "A Star Is Born", Kristofferson est décédé paisiblement dans sa maison de Maui, à Hawaii. Un représentant de la famille a annoncé qu'aucune raison spécifique n'avait été donnée pour son décès.

Kristofferson était un prodige en son genre, un athlète aux grâces poétiques, un ancien officier militaire et pilote d'hélicoptère qui avait échangé sa bourse Rhodes pour un poste de concierge chez Columbia Records, ce qui s'est avéré être un choix de carrière étonnamment judicieux. Il a gravi les échelons du succès en tant que parolier à Nashville, le cœur de la musique country, en créant des tubes tels que "Help Me Make It Through the Night", lauréat d'un Grammy, "For the Good Times" et même en écrivant le tube "Me and Bobby McGee" pour son ancienne compagne, Janis Joplin.

Au début des années 1970, Kristofferson est devenu célèbre en tant qu'artiste dont la voix de baryton brute et non polie était captivante, et en tant qu'acteur très demandé, aux côtés de Streisand dans "A Star Is Born", un film acclamé par la critique et populaire en 1976. Le monde considérait Kristofferson comme l'un des plus grands paroliers de tous les temps; ses compositions ont été chantées par des icônes de la musique telles qu'Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Joan Baez, Willie Nelson, Janis Joplin et Ray Charles.

Kristofferson est né le 22 juin 1936 à Brownsville, au Texas, et a déménagé fréquemment en raison de la carrière militaire de son père. Après avoir obtenu son diplôme de l'université Pomona en Californie, où Kristofferson a excellé en football et en rugby, il a poursuivi ses études à l'université d'Oxford grâce à une bourse Rhodes et a finalement rejoint l'armée. Avec des talents exceptionnels, Kristofferson a terminé l'élite de l'école des Rangers, a maîtrisé le pilotage d'hélicoptères et a atteint le grade de capitaine.

Concierge chez Columbia Records

En 1965, Kristofferson a été proposé pour un poste d'enseignant à l'académie militaire des États-Unis à West Point, dans l'État de New York - sa fascination pour la poésie de William Blake était palpable - mais il a décliné l'offre pour partir plutôt pour Nashville. Kristofferson a travaillé dans plusieurs postes chez Columbia Records, notamment comme concierge dans leur studio, ce qui lui a donné l'occasion de pitcher ses chansons aux plus grandes stars de l'enregistrement. Il a également travaillé comme pilote d'hélicoptère, transportant du personnel entre les champs pétrolifères de Louisiane et les plates-formes de forage en mer.

Au cours de son mandat, Kristofferson a écrit plusieurs de ses pistes les plus notables, telles que "Help Me Make It Through the Night", qu'il a affirmé avoir écrite sur une plate-forme pétrolière. Sa composition la plus audacieuse l'a inspiré à poser son hélicoptère sur la pelouse de Johnny Cash, bien que la version de Cash de l'histoire ait dépeint un Kristofferson ivre portant une cassette et de la bière. Cash a connu un succès considérable avec la ballade mélancolique de Kristofferson, "Sunday Morning Coming Down".

Malgré ses réalisations académiques et sa carrière militaire, Kristofferson a trouvé une nouvelle vocation chez Columbia Records, où il a travaillé comme concierge. Ce modeste emploi lui a donné des occasions uniques de pitcher ses chansons à des artistes notables.

L'industrie du divertissement a commencé à remarquer le talent de Kristofferson lorsqu'il a écrit "Help Me Make It Through the Night", une chanson qu'il a affirmé avoir composée en travaillant comme concierge chez Columbia Records.

Lire aussi: