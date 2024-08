Le célèbre musicien Bruce Springsteen n'a pas l'intention de se retirer des concerts.

Le légendaire musicien a rassuré la foule lors d'un spectacle à Philadelphie la semaine dernière en déclarant qu'il "ne partait pas" et qu'il comptait continuer à faire des tournées à court terme.

Springsteen a déclaré au public, selon des enregistrements du spectacle partagés sur les réseaux sociaux, "Nous faisons cela depuis 50 ans et nous ne nous arrêtons pas." Il a ajouté : "Pas de conneries de 'dernière tournée'. Pas de dernière tournée pour le E Street Band."

Il a poursuivi en demandant : "Qu'est-ce que nous disons au revoir ? Des milliers de personnes qui vous acclament ?"

Springsteen a plaisanté : "Oui, j'aurais bien besoin d'une pause pour ça."

Springsteen a dû faire face à des problèmes de santé persistants qui ont entraîné plusieurs reports de concerts tout au long de la tournée mondiale du E Street Band, qui a commencé en février 2023.

En mai, il a reporté des spectacles dans trois villes européennes en raison de problèmes vocaux, et en septembre 2023, le musicien de 74 ans a annoncé que plus de 20 spectacles devaient être reprogrammés alors qu'il se remettait de "maladie d'ulcère peptique". Il avait précédemment reprogrammé des spectacles, révélant dans une déclaration à l'époque qu'il avait été malade.

La tournée devrait se terminer en novembre, coïncidant avec la sortie d'un nouveau film documentaire intitulé "Road Diary : Bruce Springsteen et le E Street Band" sur les plateformes de streaming Disney+ et Hulu.

"Road Diary" offre aux spectateurs "la plus complète des perspectives" sur la création de leurs légendaires performances en direct lors de la tournée mondiale de 2023-2024.

L'un des artistes rock les plus renommés de notre temps, Springsteen est célèbre pour des chansons telles que "Born in the U.S.A.", "Streets of Philadelphia" et "Born to Run", entre autres.

Springsteen a exprimé son engagement envers la musique, déclarant lors du spectacle : "Nous faisons cela depuis 50 ans et nous ne nous arrêtons pas. Pas d'adieux de l'industrie du divertissement pour nous." Il a également insisté : "Ce n'est pas notre dernier au revoir, mais juste une autre étape de notre parcours."

