Le célèbre musicien Brian May a eu une attaque.

Voilà la traduction de l'article :

Brian May fait du rock avec Queen depuis presque un demi-siècle. À 77 ans, il ne semble pas vouloir ralentir. Malheureusement, il a partagé une nouvelle préoccupante : il a subi un AVC.

Sur Instagram, où il a plus de 3,3 millions d'abonnés, il a fait une annonce santé inattendue. Il a révélé avoir eu un AVC mineur environ une semaine plus tôt et avoir temporairement perdu le contrôle de son bras gauche. Craignant de ne plus jamais pouvoir jouer de la guitare, il a admis : "C'était un peu effrayant."

Cependant, Brian est resté calme et a même plaisanté à ce sujet, qualifiant son incident médical d'une "petite santé défaillante". Après avoir reçu des soins dans un hôpital anglais, il a partagé se sentir mieux et être de retour à la guitare. Se moquant de la possibilité de la sympathie, il a dit : "Cela encombre ma boîte mail et je déteste ça."

Il a eu une crise cardiaque avant

Dans le passé, il a été mis en "arrestation à domicile", interdit de sortir, de conduire ou de voler. Il était tenu de se reposer en général et a exprimé sa reconnaissance envers ses médecins pour leurs "soins fantastiques".

Il y a quelques années, Brian a eu une crise cardiaque. Trois de ses artères coronaires étaient bouchées. Il craignait le pire, admettant : "J'aurais pu mourir." Après avoir subi une intervention chirurgicale et reçu trois stents, il a dit se sentir beaucoup mieux.

Brian a cofondé le légendaire groupe de rock Queen au début des années 1970 avec le chanteur Freddie Mercury et le batteur Roger Taylor. Après le décès de Mercury en 1991, Brian et Roger ont continué avec une nouvelle formation.

Le virtuose britannique est connu comme l'un des meilleurs guitaristes de l'histoire du rock. En outre, il détient un doctorat en astrophysique et est un défenseur connu des droits des animaux. En 2023, il a reçu un titre de chevalier de la part du roi Charles III et peut maintenant être appelé "Sir Brian May".

Malgré ses problèmes de santé, Brian continue de trouver de la joie dans la musique, partageant souvent ses performances sur les réseaux sociaux. Son amour pour la musique était évident même pendant sa période de récupération, car il n'a jamais perdu l'envie de jouer sa guitare bien-aimée.

Se souvenant de ses problèmes de santé passés, Brian exprime souvent sa gratitude pour sa capacité à faire de la musique, reconnaissant qu'il n'aurait peut-être pas eu cette opportunité sans les interventions médicales qu'il a reçues.

