- Le célèbre lutteur Sid Eudy meurt d'un cancer après une longue lutte.

La communauté de la lutte est en deuil suite au décès de Sidney Eudy (1960–2024). Le lutteur américain est décédé à l'âge de 63 ans. Son fils Gunnar a annoncé la nouvelle le 26 août via les réseaux sociaux : "Je suis obligé de partager que mon père, Sid Eudy, nous a quittés après une longue lutte contre le cancer. C'était un homme plein de puissance, de compassion et d'affection, et il nous manquera profondément." La famille remercie "pour vos pensées et prières alors que nous traversons ce deuil. Des informations sur une cérémonie commémorative seront partagées prochainement."

Sid Eudy était également connu sous les noms de Lord Humongous, Sid Vicious, Sid Justice et Sycho Sid, et il a commencé sa carrière de lutteur dans les années 1980. Il a été accueilli dans diverses promotions de lutte telles que la World Championship Wrestling (WCW) et la World Wrestling Entertainment (WWE). Il a signé un contrat avec la WWE en 1991, où il a affronté des géants tels que Hulk Hogan (71). Il a remporté à plusieurs reprises le championnat du monde poids lourds de la WWF et le championnat du monde poids lourds de la WCW. En 2001, il a subi une grave blessure à la WCW. Il est réapparu à la WWE en 2012, mettant fin à un chapitre de 15 ans avec une brève apparition à Monday Night RAW cette même année. Eudy laisse derrière lui son épouse et ses deux fils.

Hommage à Sid Eudy dans le circuit de la lutte

La WWE (World Wrestling Entertainment) a rendu hommage à Sidney Eudy avec un montage de sa carrière de lutteur, déclarant : "La WWE se souvient de la vie et de l'héritage de Sid Eudy." Ils ont également ajouté : "La WWE présente ses condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Sid Eudy."

Le légendaire lutteur Shawn Michaels a déclaré : "Je suis attristé d'apprendre le décès de Sid Eudy. Son impact sur la création de 'The Heartbreak Kid' ne peut être ignoré. Ses actes, son influence et son héritage continueront à inspirer notre industrie pour les générations à venir."

Le lutteur vétéran Booker T a commenté une photo de Eudy : "Je doute sincèrement que mon frère et moi aurions pu arriver à la WCW sans Sid Vicious. Son impact sur ce métier est indélébile, et il a jeté les bases pour de nombreux autres. Mes condoléances les plus sincères à sa famille pendant cette période difficile."

