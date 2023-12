Le célèbre lutteur japonais devenu politicien Antonio Inoki meurt à l'âge de 79 ans

Inoki, qui était l'un des lutteurs japonais les plus connus, a affronté le grand boxeur Muhammad Ali lors d'un match d'arts martiaux mixtes en 1976.

La New Japan Pro-Wrestling (NJPW), une organisation de promotion de la lutte japonaise fondée par M. Inoki en 1972, a tweeté samedi qu'elle était "profondément attristée par le décès de notre fondateur, Antonio Inoki".

"Ses réalisations, tant dans la lutte professionnelle que dans la communauté mondiale, sont sans équivalent et ne seront jamais oubliées", a ajouté le tweet, précisant que les pensées de l'organisation "vont à la famille, aux amis et aux fans d'Inoki".

Né Kanji Inoki le 20 février 1943 à Yokohama, une ville au sud de Tokyo, il a déménagé au Brésil avec sa famille à l'âge de 13 ans, selon un communiqué de la NJPW. Au Brésil, il a rencontré son mentor et star de la lutte professionnelle Rikidozan, qui l'a repéré.

Après ses débuts en 1960, Inoki est devenu l'un des lutteurs les plus connus au monde et a combattu Ali dans un rare match entre un lutteur et un boxeur qui, selon la World Wrestling Entertainment (WWE) dans un communiqué, "a ouvert la voie à l'avènement des arts martiaux mixtes, dont la popularité allait exploser des décennies plus tard".

La WWE a intronisé Inoki dans son temple de la renommée en 2010.

Inoki a été le premier dans son sport à entrer en politique et a été élu membre de la chambre haute de la Diète - l'assemblée nationale du Japon - en 1989 et en 2013, a rapporté samedi la NHK, la chaîne de télévision publique japonaise.

Il a également promu la paix par le biais du sport et s'est rendu à plusieurs reprises en Corée du Nord durant son mandat de législateur afin d'améliorer les relations entre Pyongyang et Tokyo, a ajouté NHK.

Il a organisé un match de catch à Pyongyang en 2014, auquel ont participé des stars américaines de la lutte professionnelle. Ce voyage a eu lieu à un moment où les relations entre le Japon et la Corée du Nord se sont dégelées sur la question des enlèvements de citoyens japonais dans les années 1970 et 1980.

CNN a été invitée à l'événement au cours duquel les stars du spectacle, dont l'ancienne star de la NFL Bob "The Beast" Sapp, ont participé à des compétitions de bras de fer et de lutte à la corde avec les habitants de Pyongyang.

Selon la NJPW, Inoki avait lutté avant sa mort contre une maladie rare appelée amyloïdose, qui affecte les organes du corps.

