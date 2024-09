Le célèbre joueur de handball Wolff est très attaché aux situations de pression.

La saison de handball de la Bundesliga commence quelques semaines seulement après le médaille d'argent passionnante de l'Allemagne aux Jeux olympiques. Les projecteurs sont braqués sur Andreas Wolff, qui fait son retour à THW Kiel après cinq ans à l'étranger. Pourra-t-il remporter le titre cette fois-ci ? Le joueur de 33 ans est prêt à relever le défi.

Tous les regards seront rivés sur la performance de Wolff lorsqu'il remontera sur le terrain de la Bundesliga jeudi soir. Le gardien de l'équipe nationale allemande retrouvera-t-il sa forme redoutable de "keeper-octopus" lorsqu'il affrontera Rhein-Neckar Löwen ? Le suspense est à son comble, car Wolff sera confronté à Juri Knorr, meneur de jeu de DHB, qui prépare sa dernière saison en Bundesliga avant de rejoindre Aalborg.

Wolff a été relativement discret ces derniers temps, préférant laisser ses actions parler pour lui. Il est déterminé à se racheter après ses trois années décevantes (2016-2019), au cours desquelles il a remporté deux Coupes mais a manqué les titres de champion. Aujourd'hui, les zèbres de Kiel comptent sur lui pour mener l'équipe vers le titre de champion d'Allemagne, un exploit qu'il n'a pas encore réalisé au cours de sa carrière prestigieuse.

Profiter du succès olympique

THW Kiel mise sur son transfert vedette pour obtenir des résultats. Contrairement à son premier passage à THW, où il était souvent relégué au second plan derrière Niklas Landin et n'arrivait pas à maintenir un niveau de jeu constant, Wolff est maintenant attendu pour être le pilier de l'équipe. Son nouveau statut de numéro un indiscutable devrait renforcer sa confiance.

Les Allemands du nord ont pour objectif principal de bien démarrer la saison, évitant ainsi les cinq défaites consécutives en début de saison qui ont marqué leur campagne précédente, les laissant à la quatrième place et sans titre pour la première fois depuis 2018. La frustration qui a suivi dans l'antre du champion historique a encore renforcé la détermination de Wolff à faire mieux.

Wolff est conscient des défis qui l'attendent. "J'aime la pression qui vient de jouer à THW Kiel et dans le meilleur championnat du monde", a-t-il déclaré après avoir signé un contrat jusqu'en 2028. "Confronté aux meilleurs à chaque match ne peut que me rendre plus fort."

Alfred Gislason, l'entraîneur national aux antécédents glorieux à Kiel, se réjouit du retour de Wolff, le qualifiant de "super transfert" pour un poste "incroyablement important". Si Wolff est en grande forme, la lutte pour le titre entre le champion en titre SC Magdeburg et SG Flensburg-Handewitt pourrait devenir un combat à trois.

Le retour d'Andreas Wolff sur la scène de la Bundesliga est sûr de susciter l'intérêt des amateurs de sport, car les fans attendent avec impatience ses performances. Après son passage à l'étranger et ses récentes déceptions à THW Kiel, Wolff espère utiliser son succès olympique pour se montrer à la hauteur et devenir le pilier de l'équipe.

