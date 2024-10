Le célèbre joueur de handball Johannes Bitter conclut son parcours professionnel.

Le dernier membre actif de l'équipe championne du monde 2007 met fin à sa carrière : Johannes Bitter, le gardien de but héros qui a brillé lors du match final contre la Pologne, tire sa révérence après 26 ans de carrière professionnelle à l'âge de 42 ans. Son club, le HSV Hamburg, a annoncé la nouvelle à la suite du retour à la compétition des gardiens Robin Haug et Mohamed El-Tayar, guéris de leurs blessures.

Bitter a reconnu le sentiment amer de la journée, même s'il avait eu le temps de se préparer. "C'est un moment difficile pour moi, mais c'est différent maintenant que ça arrive", a-t-il déclaré. Bitter ne sera plus là pour remplacer en cas de besoin à l'avenir, et le HSV Hamburg prévoit d'engager Finn Knaack comme troisième gardien.

Le dernier match de Bitter a été la rencontre de la DHB Pokal contre les champions en titre THW Kiel le 27 du mois, qui s'est soldée par une défaite 27-30. Il sera officiellement honoré par son club lors du dernier match à domicile de l'année, juste avant Noël, et participera une dernière fois à l'équipe.

"Jogi" Bitter n'a pas l'intention de se retirer de son implication avec le club. En tant que vice-président actuel du HSV Hamburg, il a déjà joué un rôle dans la victoire du championnat d'Allemagne en 2011 et de la Ligue des champions en 2013. "C'était un voyage incroyable. J'ai connu tant de joies et appris des leçons de vie immenses. Le handball m'a façonné en ce que je suis", a déclaré Bitter, qui a représenté le HSV Hamburg 650 fois en Bundesliga et la nationale 175 fois.

Bitter n'est pas le seul à prendre sa retraite. Un jour plus tôt, Paul Drux, capitaine des Füchse Berlin, a dû mettre fin à sa carrière en raison d'une blessure au genou persistante à l'âge de 29 ans. Le malheureux joueur de demi-

Lire aussi: