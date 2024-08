Le célèbre entraîneur Sven-Goran Eriksson est décédé.

La communauté du football est sous le choc suite au décès de Sven-Göran Eriksson. Le coach respecté a succombé au cancer, après avoir livré un combat vaillant contre la maladie. Selon les informations de son représentant Bo Gustavsson, il est décédé paisiblement chez lui, entouré de ses proches. Au moment de son décès, Eriksson avait 76 ans.

Plus tôt cette année, Eriksson a révélé qu'il avait été diagnostiqué avec un cancer du pancréas avancé et qu'il lui avait été donné un maximum de douze mois à vivre. Il a par la suite quitté son poste de directeur sportif pour Karlstad, basé dans sa Suède natale.

En juillet, le célèbre sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre a réalisé un rêve en prenant les rênes de FC Liverpool pour un match. Dans un match de légendes, il a conduit l'équipe des Reds à une victoire 4-2 contre l'équipe des légendes d'Ajax Amsterdam. Avant la rencontre, il a partagé un au revoir émotionnel avec l'entraîneur de Liverpool de l'époque, Jürgen Klopp.

Au cours de sa carrière d'entraîneur illustre, l'ancien défenseur a dirigé des clubs tels que Benfica Lisbonne, AS et Lazio Rome, et Manchester City, ainsi que des équipes nationales pour l'Angleterre, le Mexique, les Philippines et la Côte d'Ivoire. Sa carrière d'entraîneur s'est étendue sur près de quatre décennies.

