- Le célèbre écrivain israélien David Grossman est honoré du prix Heine.

Düsseldorf décerne le Prix Heine à l'écrivain israélien David Grossman cette année. Cette distinction littéraire prestigieuse est remise à "l'une des figures les plus éminentes de la littérature israélienne contemporaine, qui s'est engagée pour la compréhension et l'harmonie, bien au-delà du processus de paix au Moyen-Orient", selon le maire de Düsseldorf, Stephan Keller. Le prix est assorti d'une somme de 50 000 euros.

Apprenant la nouvelle, Grossman a réagi avec joie au téléphone : "Une bonne nouvelle au milieu de tant de négativité", a déclaré le communiqué de Düsseldorf. Né à Jérusalem en 1954, le lauréat est un journaliste distingué, un défenseur de la paix et un auteur, dont les œuvres explorent souvent les conséquences de la guerre et de la violence qui imprègnent la vie quotidienne en Israël.

Le jury a salué la prose de Grossman pour sa profonde intuition et sa connexion empathique avec les gens qui se débattent avec des conflits qui semblent insolubles. Dans ses discours publics et ses essais, il plaide constamment pour la paix et la réconciliation au Moyen-Orient.

Le prix, fondé par la capitale de la ville pour honorer Heinrich Heine (1797-1856), sera présenté pour la 23ème fois. La date précise d'une manifestation célébrant l'anniversaire de Heine en décembre sera annoncée ultérieurement.

