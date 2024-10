Le célèbre domaine de Biltmore subit des dégâts considérables dans des zones spécifiques suite au chemin destructeur de Helene à travers la Caroline du Nord.

Le domaine qui abrite la fameuse maison Biltmore, la plus grande résidence privée aux États-Unis, continue d'évaluer l'impact de la tempête tropicale Helene. Ce processus pourrait prendre du temps, comme l'a déclaré le domaine jeudi.

La grande maison de 250 pièces, ainsi que le vignoble, la serre et les hôtels du domaine, ont apparemment subi des dommages mineurs à nuls de la part de la tempête, selon le Biltmore. Cependant, l'entrée et les parties agricoles du domaine ont connu des inondations importantes et des dommages structurels à plusieurs bâtiments. Malheureusement, quelques animaux ont péri pendant la tempête, mais la plupart ont survécu et ont été comptabilisés.

Les zones boisées du domaine, qui représentent une partie importante de la propriété, ont subi des dommages importants causés par le vent à la fois aux terrains et à certaines structures. Les travailleurs s'emploient sans relâche à déblayer les routes pour entamer les réparations.

Quand le Biltmore prévoit-il de rouvrir ?

La date exacte de la réouverture du domaine aux visiteurs n'est pas claire, mais les premières évaluations suggèrent une fermeture jusqu'au moins au 15 octobre. Le Biltmore fournira des mises à jour concernant les opérations au-delà de cette date à mesure qu'elles seront disponibles.

Le comté de Buncombe, où se trouve le domaine Biltmore, est devenu de manière inexplicable le point focal des décès et des destructions causés par Helene. Jusqu'à vendredi, au moins 72 décès ont été signalés dans le comté de Buncombe, et plus de 78 000 foyers et entreprises y sont toujours privés d'électricité, près d'une semaine après le passage dévastateur de Helene.

Le poste électrique desservant le village de Biltmore, une attraction populaire située à l'extérieur du domaine, a subi des dommages catastrophiques et nécessitera plusieurs mois de réparations, selon Duke Energy vendredi.

"Le niveau d'eau est presque au sommet de ce poste électrique", a expliqué le porte-parole de Duke Energy, Bill Norton. "La réparation de ce poste électrique est prévue pour prendre trois ou quatre mois. Nous ne demanderons pas à nos clients de subir une telle coupure de courant, nous avons donc installé une centrale électrique mobile de 200 000 livres."

La centrale électrique mobile devrait être opérationnelle dimanche. "Nous sommes en train de creuser de nouveaux emplacements pour les fils afin de nous assurer qu'ils sont souterrains et sécurisés", a ajouté Norton.

Près de 105 000 propriétés résidentielles et commerciales dans l'ouest de la Caroline du Nord subiront des coupures de courant durables après Helene, car l'infrastructure cruciale a été détruite, a prédit Norton.

En ce qui concerne le poste électrique de Biltmore Village qui nécessite plusieurs mois de réparations, Norton a mentionné que les équipes tenteraient de "le reconstruire sur une hauteur supérieure à la digue de protection qui l'entoure".

Compte tenu des dommages, les voyageurs devront peut-être reporter leurs projets de visite au domaine Biltmore jusqu'au moins au 15 octobre, comme l'a annoncé le domaine. Les

