- Le célèbre disc jockey annule toutes les réservations

Inquiétudes concernant Felix Jaehn (29 ans). Le DJ connu, célèbre pour son grand succès en 2014 avec le remix "Cheerleader", a ouvrit son cœur dans un message Instagram émotionnel. Jaehn a été "silencieux sur le fait de ne pas se sentir bien à l'intérieur" depuis un moment. Ce n'est qu'après avoir cherché de l'aide auprès d'un professionnel qu'il a réalisé "l'ampleur du malaise". C'est pourquoi le DJ est actuellement "trop fragile pour se produire".

Annulation de tous les concerts de Felix Jaehn

"Je suis désolé de vous décevoir, mais je dois annuler tous les concerts temporairement", poursuit Jaehn. "Il est temps de se reposer. Il est temps de récupérer." Avant cela, "le corps et l'esprit de Jaehn avaient envoyé des signaux d'alarme". Le DJ était prévu pour se produire au festival Heidepark à Soltau le 1er septembre. D'autres performances à Francfort-sur-le-Main et sur l'île de fête d'Ibiza étaient prévues plus tard dans le mois.

Jaehn reçoit un déferlement de soutien sur Instagram pour son message émotionnel. "La santé est la chose la plus importante. Prends ton temps", peut-on lire dans un commentaire, ou encore : "La santé doit toujours passer en premier". Un autre utilisateur commente : "Prends ton temps et reviens plus fort."

Adoption d'un nouveau prénom "Fee"

En avril, Jaehn a fait parler de lui. Le DJ s'est identifié comme non-binaire. "Je me fais appeler Fee maintenant parce que j'ai rejoint la communauté non binaire et je préfère un nom neutre en genre", a expliqué Jaehn à l'époque dans l'émission YouTube "Sweet and Spicy". Le musicien a également mentionné qu'il préférait le pronom non binaire "dey/den" en allemand, en accord avec le anglais "they/them".

