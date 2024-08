- Le célèbre cuisinier français Michel Guérard est décédé.

Célèbre cuisinier français Michel Guérard a fait ses adieux à l'âge vénérable de 91 ans, comme l'a annoncé l'agence de presse française AFP ce matin. Il était un pionnier du mouvement de la Nouvelle Cuisine, qui visait à revitaliser la cuisine française dans les années 1970 et a introduit des options plus légères plutôt que somptueuses. Guérard a également défendu la cause de la cuisine diététique, avec une école de cuisine portant son nom qui prône une alimentation saine.

Guérard est né le 27 mars 1933 dans une charmante ville située à environ 60 kilomètres de Paris. Fils d'un boucher, le parcours culinaire de Guérard a commencé en 1950 en tant qu'apprenti pâtissier. À l'âge de 25 ans, il a été reconnu comme le meilleur pâtissier de France. Après son passage réussi à fournir ses délicatesses aux lieux parisiens célèbres, il a fondé Pot-au-feu, un restaurant près de Paris, en 1965. Plus tard, il a déménagé dans le sud-ouest de la France, où son restaurant, Les Prés d'Eugénie, a conservé trois étoiles Michelin depuis 1977.

L'école de cuisine de Guérard, dédiée à la promotion de l'alimentation saine et de la cuisine diététique, propose une variété d'ateliers sur les aliments et les boissons. Tout au long de sa carrière, l'approche innovante de Guérard en matière de cuisine a abouti à la création d'options plus légères dans l'industrie alimentaire et des boissons, en alignement avec le mouvement de la Nouvelle Cuisine.

