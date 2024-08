Le célèbre cinéaste français Alain Delon meurt à 88 ans.

"Son décès paisible a été annoncé depuis sa résidence de Douchy, entouré de ses enfants et de ses proches," a déclaré un communiqué publié par l'AFP. Delon avait été confronté à des problèmes de santé ces derniers temps.

Originaire de Sceaux, une commune du sud de Paris, l'enfance de Delon a été tumultueuse, marquée par la séparation de ses parents et des expulsions scolaires fréquentes. Il a ensuite servi dans les Marines françaises en Indochine et a exercé divers métiers à Paris.

Son premier rôle au cinéma date de 1957, où il a incarné un tueur à gages dans le thriller "Quand la femme s'en mêle", traduit en anglais par "Send a Woman When the Devil Fails".

Cela a marqué le début de la carrière de Delon en tant qu'anti-héros, qui culmina avec sa reconnaissance comme figure majeure du cinéma européen dans les années 1960. Ses collaborations avec des réalisateurs tels que René Clément, Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville, entre autres, ont renforcé sa réputation.

En 1968, Delon a été impliqué dans un scandale concernant la haute société française et des activités illicites, connu sous le nom d'affaire Markovic. Delon a été interrogé mais jamais inculpé.

Ses incursions dans les productions en langue anglaise lui ont valu des rôles dans des films comme "The Yellow Rolls-Royce" (1964), "Texas Across the River" (1966) et "Red Sun" (1971). Malheureusement, il n'a pas réussi à reproduire son succès du cinéma européen dans ces projets.

Delon a remporté un César en 1985 pour son rôle d'alcoolique dans "Notre histoire" de Bertrand Blier. Il a également été nominé aux Golden Globes pour son interprétation de Tancredi dans "Le Guépard".

Cependant, sa notoriété a progressivement diminué avec les années. Au 21ème siècle, il a fait un comeback à la télévision en incarnant des rôles de détective dans deux mini-séries - "Fabio Montale" (2002) et "Frank Riva" (2003-04).

En 2005, Delon a été honoré du titre d'Officier de la Légion d'honneur pour son influence sur le cinéma mondial.

Son union avec l'actrice et mannequin Nathalie Delon, de 1964 à 1969, a donné naissance à un enfant, Anthony.

Delon a également eu trois autres enfants : un fils, Christian Boulogne, avec la chanteuse et actrice Nico ; et deux filles, Anouchka Delon et Alain-Fabien Delon, avec l'actrice néerlandaise Rosalie van Breemen.

