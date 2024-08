À l'âge vénérable de quatre-vingt-dix-huit ans - Le célèbre cinéaste français Alain Delon est décédé.

L'acteur français célèbre Alain Delon dit adieu à 88 ans

Ses enfants, Alain Fabien, Anouchka et Anthony, ont annoncé la triste nouvelle dimanche matin dans un communiqué commun. L'aimé acteur français est décédé paisiblement dans sa résidence de Douchy, située au sud de Paris. La famille a demandé de la discrétion pendant cette période de deuil difficile.

Delon : un géant du cinéma européen

Delon luttait contre des problèmes de santé depuis 2019, suite à plusieurs attaques cérébrales et un hémorragie cérébrale, dont il ne s'est jamais complètement remis. Lors d'une interview l'an dernier, Delon - un acteur et producteur de film acclamé - a exprimé son soutien à l'euthanasie, déclarant : "À un certain âge et à un certain moment, nous avons le droit de quitter ce monde sereinement, sans avoir besoin d'une institution médicale ou de systèmes de soutien vital."

Les années 1950 ont marqué le début de laascension spectaculaire de Delon en tant qu'un des acteurs les plus en vue d'Europe. Sa carrière remarquable comprend des rôles dans des films comme "Le Guépard", "Monsieur Klein" et "L'Affaire Dominici". Delon est devenu célèbre non seulement pour son physique avantageux, souvent qualifié de "l'homme le plus beau du monde", mais aussi pour sa vie amoureuse tumultueuse. Des rumeurs ont circulé sur une relation avec Romy Schneider. Delon était marié à Nathalie Delon et laisse derrière lui quatre enfants et cinq petits-enfants.

Malgré le fait d'être un citoyen français, l'influence de Delon s'est étendue au-delà de la France, faisant de lui une figure aimée dans le cinéma européen. Ses performances acclamées dans des films comme "Le Cercle rouge" et "Poule au pot" ont encore renforcé sa célébrité mondiale.

Lire aussi: