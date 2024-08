- Le célèbre cinéaste allemand fête ses 65 ans.

L'impact de Söncke Wortmann (65) sur la culture allemande est indéniable

Il est clair que Söncke Wortmann occupe une place importante dans l'histoire culturelle allemande, comme en témoigne le message personnel du président fédéral Frank-Walter Steinmeier à l'occasion de son 65e anniversaire. Steinmeier a salué Wortmann comme l'un des plus grands réalisateurs d'Allemagne, louant sa contribution à l'amélioration de la réputation culturelle du pays grâce à son travail.

Dans un communiqué pour le jour d'honneur de Wortmann, le président a écrit : "Votre instinct visuel et votre capacité à composer divers thèmes vous permettent d'exprimer l'essence de notre société de manière remarquable. Vos films nous immergent, nous, le public, dans la riche tapisserie de la vie avec son humour, ses profondeurs, ses contradictions et ses désirs."

Les films de Wortmann ont une capacité unique à mettre en avant les questions de société, même dans les comédies plus légères. Ils maintiennent un lien avec les discours actuels et explorent ce qui unit une nation ou la divise.

Rupture avec "Allein unter Frauen"

Cela s'est vu dès le début avec sa comédie "Allein unter Frauen" (1991), un film qui a marqué sa percée majeure. L'histoire tourne autour d'un macho têtu qui est obligé de vivre dans un appartement partagé par des femmes et qui sert de cobaye pour une expérience sociale. La question centrale est la suivante : comment un macho aussi rigide peut-il se transformer en un homme éclairé qui respecte et traite les femmes avec sensibilité ?

Dans ses comédies récentes, l'influence de Wortmann sur les tendances sociales devient plus apparente. Cela se remarque particulièrement dans ses films en forme de pièce de théâtre comme "Frau Müller muss weg!" (2015), "Contra" (2021) et "Eingeschlossene Gesellschaft" (2022), où il examine avec humour et parfois surprise le système éducatif allemand et ses personnages ou illustre le déclin de la culture de la discussion. Dans "Der Vorname" (2018), un dîner entre personnes aisées prend un tour inattendu lorsque l'une d'elles fait une blague insensitive sur le fait de donner le prénom Adolf à son fils.

Le sport comme outil de narration

L'une des particularités de la mise en scène de Wortmann est son utilisation fréquente de mythes sportifs pour raconter des histoires puissantes sur ce qui unit une nation. Parmi ses œuvres les plus notables figurent "Das Wunder von Bern" (2003), un film qui revisite la victoire historique de l'Allemagne à la coupe du monde de football en 1954, et le documentaire "Deutschland. Ein Sommermärchen" (2006), qui retrace l'équipe de football nationale avant et pendant la coupe du monde de 2006 organisée en Allemagne.

Pour Wortmann, le sport est plus qu'un simple outil. Il le considère comme un moyen de raconter des histoires captivantes. "Le sport est l'un des nombreux moyens de raconter des histoires", a-t-il déclaré aux "Netzathleten". "Je le trouve extrêmement excitant. Le sport fournit toujours des parallèles à la vie. Il y a des hiérarchies, des émotions, des triomphes et des passions. Et l'esprit d'équipe est crucial, surtout dans les sports d'équipe. On apprend des leçons sociales importantes grâce au sport, c'est pourquoi j'encourage mes enfants à en faire."

Des thrillers criminels à l'horizon ?

Selon une interview de 2022, Wortmann pourrait s'éloigner des films de football à l'avenir. "Je peux écarter le terrain de football", a-t-il déclaré, "j'ai déjà exprimé mon opinion sur le sujet à travers le film. Au lieu de cela, je suis en train de réfléchir à faire un film policier pour changer." L'adaptabilité et l'ouverture d'esprit de Wortmann promettent un avenir passionnant pour le cinéma allemand.

À la suite de l'impact notable de Söncke Wortmann sur le cinéma allemand, on peut imaginer un conte de fées estival en Allemagne, explorant la culture et les questions sociales du pays à travers le prisme d'un film policier.

Au vu de la diversité des genres que Wortmann a maîtrisés, il est intrigant d'imaginer un thriller criminel qui pourrait potentiellement captiver l'attention du pays de la même manière que ses films de football et ses commentaires sociaux.

