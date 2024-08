- Le célèbre cinéaste Alain Delon est décédé.

"Le Séducteur glacial" était un rôle déterminant pour le célèbre acteur français. Connu pour ses actions impitoyables, il a laissé les critiques et le public bouche bée. Selon l'agence de presse française AFP, il est décédé à l'âge respectable de 88 ans, comme l'ont confirmé ses trois enfants.

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony et Loubo (le chien) sont dévastés de partager la nouvelle du décès de leur père", ont-ils déclaré collectivement. Il est décédé paisiblement dans sa résidence de Douchy, entouré de ses trois enfants et de sa famille.

"Le Séducteur glacial" devient un icône

Au fil de cinq décennies, l'acteur charmant a joué dans plus de 80 films, dont des productions remarquables comme "Seul le soleil était témoin", "Borsalino" et "Le Panther". Sa notoriété a explosé avec "Le Séducteur glacial", réalisé par Jean-Pierre Melville.

Avec le thriller criminel de 1967, Delon a consolidé son image d'assassin impitoyable et de séducteur sans cœur qui charme tout le monde sans aimer personne : en tant que gangster dans "Silencieux comme la nuit" (1963), en tant que boxeur dans "Rocco et ses frères" (1960), en tant qu'iceberg séducteur dans "Le Clan sicilien" (1969) et en tant que tueur impitoyable dans "Seul le soleil était témoin" (1960). Il a encore renforcé son image avec le thriller érotique "La Piscine" (1969) avec Romy Schneider et "Le Panther" (1985).

Delon, aimant des dames

Delon était également un aimant à femmes. Ses aventures romantiques occupaient fréquemment les colonnes de potins, en particulier sa relation avec Romy Schneider. Après sa séparation avec le mannequin néerlandais Rosalie van Breemen en 2002, Delon a passé la plupart de son temps seul. Il a passé ses dernières années dans sa propriété acquise en 1971, La Brûlerie, à Douchy, en France centrale. En 2019, il a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes pour sa contribution toute une vie au cinéma.

